美伊协议曙光再强化 超级央行周来袭 本周全球金融市场波动或加剧

伊朗、巴基斯坦等多方继续放风美伊将签署谅解备忘录，中东局势曙光再强化，市场本周除了关注美伊协议进展外，相信还将聚焦各大主要央行的利率决议，其中最重要的是美国联储局新任主席沃什（Kevin Warsh） 上任以来首次利率会议。同时中国「三头马车」、美国5月零售销售等重要经济数据亦会出炉，料主要央行的利率决议到重磅经济数据的公布均将为本周环球金融带来波动。

传美伊拟签谅解备忘录 霍尔木兹海峡有望重开

中东局势动荡维持超过3个月，据内地官媒新华社引述最新消息报道，巴基斯坦将主持举行视讯会议，伊朗和美国双方代表将出席会议并签署协议，美国总统特朗普、伊朗法尔斯通讯社日前亦相继曾为即将签订协议放风。

有市场分析指，美伊协议有机会促成霍尔木兹海峡重新开放，并缓解全球能源市场压力，舒缓环球市场的加息忧虑，对全球风险资产构成利好。

联储局新主席沃什首秀 日本央行或加息

全球金融市场将还迎来极具关键性的「超级央行周」。欧洲央行上周已率先加息25个基点至2.25%，而美国联储局将于香港时间本周四凌晨公布利率决议，市场普遍预期将维持现利率3.50%至3.75%不变。但是本次会议的核心关注点并非决议本身，而是新任主席沃什（Kevin Warsh）上任后的首次政策发布会，其发言内容是否将涉及未来货币政策调整、最新立场、沟通机制改革等方面。

至于日本央行将于本周一至周二召开议息会议。市场普遍预期本次会议将加息25个基点至1.0%，值得关注的是，行长植田和男因肝囊肿感染住院将缺席会议，由副行长内田真一主持发布会。另外，英国、澳洲等多国主要央行亦将相继在本周内公布最新的利率决议。

5月「三头马车」料显示内外需分化

中国将于本周二（16日）公布俗称「三头马车」的经济数据，即5月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资数据。中金早前的研究报告预期，内地5月内外需分化可能加大，其中社零总额、固定资产投资增速或边际走弱，而受能源供给限制和内需不足拖累，工业增加值增速可能放缓。

G7峰会将表态 中港端午节假期休市

另外，G7高峰会亦于本周召开，市场关注七国集团领导人对中东局势最新表态。新股方面，溜溜梅（6658）和Senasic（6675）两只新股本周内将在港交所挂牌上市。

因端午节假期，港股、内地A股将在本周五（19日）休市。



