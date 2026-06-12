新奥股份放弃私有化新奥能源 终止介绍形式来港上市

新奥能源（2688）公布，在A股上市的大股东新奥股份早前提出私有化方案，因未获得监管当局批准，有关计划已失效，新奥股份亦不会以介绍形式申请在香港上市。

一年来仍未获监管批准

新奥能源表示，自去年3月私有化方案公布后，各方在积极推进有关工作，已作出重大努力，而且自新奥股份首次提交香港上市申请以来已接近一年，上市所需的监管批准及备案尚未取得，达成所有先决条件的时间表仍存在不确定性。新奥能源指，经进行战略性检视，新奥股份已决定不再进一步延长计划截止日期，即私有化方案失效。

新奥股份考虑增持新奥能源

新奥股份指出，基于新奥股份的战略和长期发展考虑，新奥股份拟增持新奥能源股份，而增持的价格、时间及股数将视市场情况而定。

新奥股份去年3月提出以理论价每股80元，私有化新奥能源，每股新奥能源股东可换取2.9427股新奥股份，以及24.5元现金。新奥股份借此来港上市。新奥能源股价收报48.86元，跌0.4%。