3只新股同步招股   星源材质H股较A股折让逾五成  海清智元主打多光谱AI

港股新股市场再有多只股份同步招股，当中包括多光谱AI技术企业海清智元（1392）、锂离子电池隔膜制造商星源材质（6067），以及临床阶段生物科技公司华健未来-B（6132）。三者集资额介乎约6.1亿至13.4亿元，预期分别于6月22日至23日挂牌上市。

海清智元：中国多光谱AI技术企业

海清智元由6月11日至16日招股，计划发行8,516.3万股H股，一成于香港作公开发售，发售价为每股7.2元，集资约6.1亿元；以一手500股计，入场费约3,636.3元。该股预期于6月22日挂牌，民银资本及浦银国际为联席保荐人。该股未有引入基石投资者。

海清智元为中国多光谱AI技术企业，专精于获取、处理及分析多个特定光谱波段中的光学信息，以提供较可见光成像更详细的信息。公司产品包括多光谱AI模组、多光谱AI感知终端，以及搭载自研「智元起源大模型」的多光谱AI大模型服务，应用场景涵盖智慧城市、智慧校园管理、互联网数据中心安全优化、工业及商业安全及物联网设施管理等领域。

所得款项净额约50%用于增强研发能力及加大产品开发投入；约25%用于扩大产能；约15%用于业务扩张及加速全球市场渗透；约10%用于一般营运资金提供资金及用作一般企业用途。

星源材质：全球干法电池隔膜市占第一

星源材质由6月12日至17日招股，计划发行1.5亿股H股，一成于香港作公开发售，最高发售价为每股8.98元，集资最多约13.4亿元；一手500股，入场费约4,535.3元。该股预期于6月23日挂牌，中信建投国际为独家保荐人。

星源材质A股（深：300568）今日（12日）中午收报18.01元人民币，相当于约20.83港元。若以H股最高招股价8.98港元计算，H股较A股折让约56.9%。

星源材质为锂离子电池隔膜制造商，于2003年创立，在锂离子电池隔膜研发、生产及销售方面累积逾20年经验。隔膜是锂离子电池核心部件之一，可防止电极之间物理接触，同时作为电解质承载体，影响电池品质、安全性及生产成本。

根据弗若斯特沙利文资料显示，星源材质过去连续6年的锂离子电池隔膜出货量均位列全球第二，全球市场占有率由2020年的11%升至2025年的11.6%。按出货量计，公司于2025年在全球干法电池隔膜市场占有率约21.5%，排名全球第一；湿法电池隔膜市占率约9%，排名全球第四。

该股引入多名基石投资者，包括富国、广发基金、泰康人寿、Harvest International Premium Value Fund、Springs Capital、高腾企业管理、CICC Financial Trading、欣旺达财资、晶科能源投资、Mondeomax、Bona Star、深三和、SHEEN NATION、陈峰，总投资金额7,752万美元。

所得款项净额约28%用于研发固态电池相关产品、其他功能膜及新一代锂离子电池隔膜产品；约27%用于扩大海外网络，包括在马来西亚及美国兴建生产基地；约20%用于投资新电池隔膜材料及半导体领域企业；约15%用于偿还瑞典生产基地的固定资产贷款；约10%用于一般营业资金及用于一般企业用途。

华健未来：一手入场费8262元

华健未来由6月12日至17日招股，计划发行1,360万股H股，一成于香港作公开发售，发售价为每股81.8元，集资约11.1亿元；一手100股，入场费约8,262.5元。该股预期于6月23日挂牌，中信证券为独家保荐人。

华健未来为临床阶段生物科技公司，于2017年由专注研发自身免疫、代谢及肿瘤疾病疗法的行业专家团队创立。公司拥有三个核心产品HJ787、HJ178及HJ891，均为自行开发的小分子、国家药监局1类创新药，分别针对自身免疫、代谢及治疗肿瘤范畴。

该股引入睿远基金、凯博、LBC HK、Sage Partners、盘京基金及泰康人寿为基石投资者，总投资额6,500万美元。

所得款项净额约80.6%用于正在进行及计划中的管线产品临床研究及开发活动；约9.4%用于提升研发平台；约5%用于逐步建立商业化团队；约5%将用于一般业务运营及营运资金。

