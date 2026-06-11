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美股反弹 道指升近300点 Intel涨7% 获美银大升目标价

股市
更新时间：22:38 2026-06-11 HKT
发布时间：21:31 2026-06-11 HKT

美股早段略为反弹，美国总统特朗普预告，将「非常猛烈」攻击伊朗，并占领哈尔克岛及控制其石油和天然气市场。市场持续观望，道指升近300点。

道指报50199点，升281点；标指报7293点，升27点；纳指报25304点，升135点或0.5%。

半导体板块继续造好，Nvidia（NVDA）升1%；英特尔（Intel，INTC）涨7%；超微公司（AMD）升4%；美光（MU）升逾2%。美国银行将Intel评级从「跑输大市」大幅上调至「买入」 ，目标价由96美元上调至135美元，主要对Intel在伺服器CPU业务及外部晶圆代工业务的前景信心增强。

专家：通胀飙升属暂时性

Bellwether Wealth总裁兼投资总监Clark Bellin指出，通胀飙升可能只属暂时性，一旦伊朗战事结束就会消退，但市场越来越担心伊朗冲突会持续，将继续推高油价及通胀。 

市场资金出现轮动

Crossmark Global Investments首席市场策略师Victoria Fernandez则指出，资金开始出现轮动，从科技股转到过去几个月股价略为下跌的板块，包括医疗保健、金融和能源股。

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