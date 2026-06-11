SpaceX上市料助400员工获近8亿 一人不顾父母反对加入初创 今变亿万富豪

美股市场焦点新股SpaceX将于本周五以每股135美元上市，估值可能高达1.77万亿美元，势成有史以来规模最大IPO。除了公司创办人马斯克（Elon Musk）有望成为全球首位「万亿富豪」之外，该公司22,000名员工及数百名前员工也将受惠，并估计有4,400名人将成为百万富翁，约有400人更预计将获得1亿美元（约7.8万港元）或以上。

效力12年 手持逾10万股

据《纽约时报》报道，2011年时一位大学生Trevor Hise即将毕业时，不顾父母反对，放弃通用电气的稳定工作 ，加入当时仍名不经传的初创公司SpaceX ，其后从实习生转正成为全职员工，经过了12年，现年37岁的他已手持超过10万股SpaceX股票。随著集团上市在即，其持有股票价值至少达1,350万美元，令其直言「太不可思议」，并已处于半退休状态。

Hise回忆父母当年反对他加入SpaceX，因为「当时普遍认为SpaceX是一家未经市场检验的初创公司，不会长久。」如今父母则为他感到骄傲。Hise在2023年离开SpaceX后，更聘请了理财规划师及筹建基金会，计划捐出部份财富。

形容这个时代「可乐或Google」

另一方面，前工程师Gavin Petit于2012年加入SpaceX。当时除了8万美元年薪外，还获得数千股股票（当时每股价值13.8美元），而他多年来选择将公司奖金兑换成更多股票，目前拥有超过5万股，足以让他成为亿万富翁。Petit更形容这次IPO，是「我这个时代的可口可乐或Google」。

至于2020年担任全球供应链经理的Helven Bacareze，虽然在两年后已离开集团，但仍累积「相当可观」的股票，被问及这些年来是否出售过股票时，笑说自己「又不是傻瓜！」，打算在集团上市后继续持有这些股票。

料4,400员工成百万富翁

不过，并非所有员工都保留了股票。根据流传，有部份SpaceX早期员工将股票换成餐厅礼品卡，如今后悔不已。

根据投资平台Hill.com分析则指出，SpaceX的4,400多位现任和前任员工预计在IPO中成为百万富翁。其中，约有400人预计将获得1亿美元或以上。该平台创办人Andrew Benson表示，「400人达到1亿美元的门槛实属罕见」，说明了那里正在创造巨额财富。SpaceX发言人则未有置评。