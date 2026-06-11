周大福指金价回落后销售转畅旺 加速高端形象店扩张步伐

周大福珠宝（1929）公布2026财年业绩，副主席郑志雯在业绩发布会上表示，今年4、5月公司的销售强劲，考虑到外部有不确定因素，故对中期业绩审慎乐观，预计全年营业额可取得中高单位数字增长，主要由同店增长拉动。当中，内地同店增长有高单位数字增长；港澳则有中低双位数字增长，而股本回报率维持25%。

近期对金价不会有太多调整



金价持续走弱，周大福珠宝董事总经理黄绍基表示，近期金价波动，由今年高位约每盎司5000美元，跌至4000、4100美元。短期而言，公司留意到黄金业务较早前畅旺，尤其是港澳市场，反映客户认为该价位可入市，加上有婚嫁的刚性需求。金价回落对公司业务有帮助，产品开发等更有预测性。内地市场方面，计价金饰回升，另公司全年产品开发策略没有变动，系列产品都按计划推进，故对整体今年销售目标有信心。虽然金价回落对定价金饰销售有影响，但对金价长远有信心，公司不时检讨定价，但「近期不会有太多调整」。2027财年首季同店增长较预期好，预期次季可延续，下半年仍有未知之数，惟对完成全年目标有信心。

形象店平均同店销售高8至10倍

截至今年3月底止，周大福珠宝有8间新设计的高端形象门店。郑志雯表示，形象店的平均同店销售较一般门店高8至10倍，因而对形象店有信心，会加速扩张步伐，另翻新的门店都会增长15%。位于广东道的旗舰店开业后的月均零售值达6000万元。

在2027财年，该集团策略为在包括东南亚及北美洲在内的特定市场推出更多新设计门店，以及积极探索中东市场的发展机遇。郑志雯表示，对国际市场有信心，现时有63家海外门店，目标在2030财年前增加至100家，更指有信心多于100家；以及其他市场零售值较2026财年翻倍。她强调，不是单看门店数量，而是「睇啱嘅地方开店」，希望每家店均销售高，最主要是生产力高。对香港市场有信心，积极研究如何拓展香港市场。

2027财年资本开支指引方面，首席财务官叶家盈表示，公司1%的收入将会投入资本开支，当中逾50%的资本开支投放于门店，今年的新开店数与往年相若，当中15至20间为形象店，投资资金较大，但回报较一般门店高。

2026财年盈利创新高

截至今年3月底止年度，该集团营业额943.98亿元，按年升5.3%；毛利率32.3%，升2.8个百分点；盈利创新高，高达90.04亿元，大增52.2%；每股盈利0.91元，全年股息0.67元，派息率73.4%。