康方生物拟斥2亿回购 高层集体增持股份 股价一度低位反弹近9%

康方生物（9926）股价午后倒升逾2.6%，高见90.25元；该股今早则曾跌近6%，低见82.85元，亦即股价一度由低位反弹近9%。消息面上，康方生物今午公布，董事会批准动用最多2亿元以在公开市场上购买公司普通股，由公司现有可用现金资源拨付。

高层增持金额上限5000万

公告指出，董事会认为股份的现行交易价格未能反映公司内在价值及业务前景，且现时是进行购买股份的良机，并显示董事会及管理层对公司业务展望及前景充满信心，从而惠及公司，为股东创造价值。

公告又指，公司主席兼行政总裁夏瑜、执行董事李百勇、执行董事王忠民、执行董事张鹏，以及公司首席财务官王秉中拟透过在公开市场收购股份，以增加其于公司持股，总金额上限为5,000万元。

