甲骨文收入创新高 惟资本支出超预期 预告再融资200亿美元 盘后股价跌一成



甲骨文（Oracle）公布截至5月底第四财季及全年业绩，云基础设施业务强劲增长推动多项财务指标创下历史纪录，同步上调全年盈利指引，并预计下一财季云业务增速将加速至近60%。不过，市场关注甲骨文资本支出远超预期，加上预计将通过债务和股权新增融资200亿美元，以用于投资人工智能建设l，令股价盘后急跌逾一成，收报180.89美元。

云基础设施收入成主要动力

综合媒体报道，甲骨文第四财季收入按年增长21%至192亿美元，较预期的190.9亿美元为佳，创历史新高，其中云基础设施收入按年升93%至58亿美元，为整体业绩最主要的驱动力。

截至季末，公司剩余履约义务（RPO，衡量未来合约收入的指标）更较上季度净增850亿美元至创纪录的6,380亿美元，按年大增363%。

料下季收入增速加快至27%至29%

前瞻指引方面，甲骨文预计第一财季收入增速将加速至27%至29%，云业务收入增速将进一步跃升至57%至64%；2027年全年收入目标维持900亿美元不变，但非GAAP每股盈利指引上调至8.05美元，按年增长约18%。

不过，集团预计2027年透过债务和股权融资融资近400亿美元，当中包括先前已宣布的200亿美元增发股权计划，引发了投资者的担忧。

今年自由现金流负237亿美元

此外，甲骨文2026年资本支出约556.6亿美元，高于其500亿美元的目标，自由现金流为负237亿美元；折旧几乎倍增至76.2亿美元。

据外媒引述eMarketer分析师Jacob Bourne指出，投资者关注甲骨文如何融资获得收入，虽然云端基础设施收入和积压订单快速增长，但资本支出远超预期，而且自由现金流仍为负值，引发市场担忧。