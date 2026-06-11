恒指料可守二万四关 再短线反弹｜古天后

6月11日，大致多云，有一两阵骤雨，日间部份时间天色情朗。美国5月份整体通胀升上3年高位，中东局势再度紧张，美伊双方谈判毫无进展，美股周三又回复跌势，道指喺工业股及晶片股拖累下急泻逾950点，失守5万整数心理关口；道指低开111点后，跌幅扩大至最多963点，低见49909，美市收市，道指报49918，跌953点或1.87%；标指跌119点或1.62%，报7266点；纳指跌509点或1.98%，报2516点。

摩通：美股短期「策略性谨慎」

美伊战争推高能源价格，美国5月份消费物价指数(CPI)按年升幅从4月的3.8%，加快至4.2%，创2023年初以来最快增速，符合预期，按月增幅则从4月的0.6%放慢至0.5%，与预测一致。虽然美国整体通胀升温，但5月份运输服务、医疗保险及新车价格均下降，或有助纾缓联储局下周议息会议时所面对加息压力。数据公布后，美国10年期债息先跌后升3.3个基点，高见4.562厘，对息口较敏感嘅2年期债息反弹2.6个基点，至4.15厘，债券交易员继续押注联储局今年底前加息一次。富国银行策略员Ohsung Kwon认为，美国科技股上周五抛售对投资者敲响警钟，追捧人工智能(AI)交易风险，并预期升势将会放缓。摩根大通亦将美股短期投资评级下调至「策略性谨慎」，投资者可能继续沽出AI相关股份。美汇指数曾跌0.19%，至99.72，其后转升并重上100水平；日圆降0.18%，至160.56兑每美元。

恒生指数连跌六个交易日，为8个月以嚟最长跌势，昨日恒生指数低开123点后跌势持续，最多358点至24207点，全日跌157点或0.64%，报24407点，成交额3205亿，虽然北水持续录得净流入，但亦无法终止港股跌势。美国隔晚公布CPI，数据符合预期，不过5月份整体通胀升至3年高位，幸好运输服务、医疗保险及新车价格均下降，或纾缓联储局下周联储局议息会议时所面对嘅加息压力。数据公布后，美债息上升，市场押注今年底前联储局将加息一次。与此同时，美伊双方又爆发冲突，刺激油价回升，纽约期油又返重90美元之上。

更甚往23800点寻找支持

虽然夜期略有反弹，仍较现货收市底水，而黑期则回软，目前于24300点水平之下，再度接近昨日及3月底低位。料今早恒指略为低开，先观察昨日低位24200点能否守住，一旦跌穿，料下试24000点心理关口，甚至往23800点寻找支持。如大市短线回落至23800-24000点，刚好完成2000至2200点月波幅，已完全满足月波幅需求，料于此水平开始有反弹。

古天后