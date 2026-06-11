SpaceX获中东财富基金大手认购 著名沽空者泼冷水 称估值仅由「希望和梦想」堆砌

马斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX将于本周五（12日）于美股上市，据报超额认购逾4倍，并吸引了中东财富基金数十亿美元认购，其中沙特阿拉伯的公共投资基金（PIF）和科威特投资局分别认购价值10亿至50亿美元的股票。另一方面，著名沽空投资者查诺斯（Jim Chanos）于美国时间周三（10日）在纽约举行的iConnections大会上警告，SpaceX估值是由「希望和梦想」所堆砌，不足以支撑其估值合理性。

未来5年都不值1.75万亿美元

据外媒报道，SpaceX计划筹集750亿美元，估值达到1.75万亿美元，将成为有史以来规模最大的IPO。查诺斯在会上直言，「在我看来，基于未来五年任何合理的假设，该公司都不值1.75万亿美元」。

「熊市中人们会对现实给予折让」

当被问及会否沽空SpaceX时，他则持谨慎态度，并指「我们真的可以编造任何故事，例如殖民火星、工厂隧道、太空数据中心来证明估值合理。在牛市中，人们会为承诺赋予溢价；在熊市中，人们则会对现实给予折让」。

质疑数据中心行业经济效益

此外，查诺斯也对数据中心行业的经济效益表示质疑，称其为「糟糕的生意」，资本回报率仅为低个位数。事实上，查诺斯自2022年以来，一直看淡数据中心营运商，认为传统营运商和新兴云端公司更像是REIT或设备租赁公司，而不是高增长的科技公司。

他又补充，这类企业实际上是价格接受者，其估值倍数不应高于控制硬件供应的半导体制造商。

