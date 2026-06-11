中东战火再起 恒指半日再挫271点 阿里腾讯领跌 极兔被查泻8% 部份内房逆市升｜港股开市

1215：中东战火再起，避险情绪升温，港股连跌6日后，恒指今早低开27点后，持续弱势，最多曾跌408点，低见23999点，失守两万四关口，截至中午报24136点，跌271点或1.11%，成交金额1,559亿元。科指跌幅更大，中午报4630点，跌94点或2.01%。

友邦止跌回稳

重磅蓝筹股中，阿里（9988）及腾讯（700）半日跌4.9%及1.5%，连同港交所（388）跌2.8%，为拖累恒指最主要股份；相反，友邦（1299）止跌回稳，半日升2.4%。

极兔遭中国邮政局立案调查

单计股价变幅，极兔（1519）遭中国邮政局立案调查，指其对速递相关企业安全生产管理缺位，未按规定实行安全保障统一管理；该股半日跌逾8%，为表现最差蓝筹。此外，百济神州（6160）亦跌5.8%，比亚迪电子（285）及新奥能源（2688）则分别跌4.8%及4.1%。

交银国际料内房行业筑底

相反，部份内房股逆市受捧，龙湖（960）及润地（1109）齐升逾4%，为表现较佳蓝筹。交银国际发报告称，内房行业在政策持续加码下筑底，下半年新楼销售跌幅料逐步收窄；同时，部分一线和重点城市出现价格拐点，二手楼价格或正在筑底，看好估值不高及拥有第一、二线城市土地储备的龙头开发商，包括润地和越秀地产（123）。

其他板块方面，多只AI半新股大幅回吐，其中五一视界（6651）半日跌近14%、壁仞科技（6082）跌逾12%、天数智芯（9903）跌逾9%，海致科技（2706）及深演（2723）亦分别跌逾8%及逾7%。

-----

0920：中东战火再起，美国国防部长赫格塞斯周三表示，美军遵从总统特朗普的指示，对伊朗展开新一轮军事打击，并轰炸多个「关键设施」。伊朗方面则表示，对18个美军重要目标进行了打击，同时霍尔木兹海峡即日起对所有船只关闭，违规通行者将成为打击目标。

美通胀3年新高 惟符合预期

另一方面，美国昨日公布的通胀数据升温，但符合市场预期。其中，美国5月CPI按年升4.2%，升上3年高位；按月则升0.5%。撇除食品及能源价格的核心CPI按年I按年上升2.9%；按月则升0.2%，更低于预期的0.3%。

美股三大指数周三全线下跌，其中道指跌953点或1.87%，报49918点；标指跌119点或1.62%，报7266点；纳指更跌509点或1.98%，报25169点。至于反映中概股走势的金龙指数，则跌0.28%至6280点。

国际油价反复向上，布兰特期油今早暂升约1.8%至94.79美元，WTI原油期货则暂升约2.2%至92美元。金价失守4,100美元关口，昨日急跌逾4%后，今早微升0.3%，报4,082美元。亚太区股市先跌后回稳，日股暂跌0.3%，韩股更转升0.6%。

中海油升逾2% 黄金股挨沽

港股方面，恒指开市跌27点，报24380点。重磅科技股上落不大，腾讯（700）股价升0.9%。阿里巴巴（9988）跌1%；美团（3690）跌0.25%；京东（9618）无起跌；小米（1810）则跌0.46%。

油金股方面，中海油（883）升2.6%，中石油（883）升1.8%，中港石油（632）更升8%；黄金相关股则挨沽，招金（1818）跌3.6%，紫金黄金（2259）跌3%，紫金矿业（2899）则跌2.6%。

心动拟斥4亿元回购股份

个股消息中，心动公司（2400）公布，昨日与独立经纪商订立一份协议，经纪商获委聘运作自动股份回购计划，在联交所回购最多4亿元股份；该股开市报51.3元，升4.1%。

北水动向方面，昨日净买入港股82.43亿元，其中盈富基金（2800）、腾讯（700）及长飞光纤（6869）分别获净买入40.56亿元、19.95亿元及10.56亿元；而阿里（9988）、中海油（883）及中芯（981）分别遭净卖出23.72亿元、1.95亿元及9,627万元。