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中东战火再起 伊朗关闭霍尔木兹海峡 恒指低开27点 油股升金股跌｜港股开市

股市
更新时间：09:25 2026-06-11 HKT
发布时间：09:25 2026-06-11 HKT

中东战火再起，美国国防部长赫格塞斯周三表示，美军遵从总统特朗普的指示，对伊朗展开新一轮军事打击，并轰炸多个「关键设施」。伊朗方面则表示，对18个美军重要目标进行了打击，同时霍尔木兹海峡即日起对所有船只关闭，违规通行者将成为打击目标。

美通胀3年新高 惟符合预期

另一方面，美国昨日公布的通胀数据升温，但符合市场预期。其中，美国5月CPI按年升4.2%，升上3年高位；按月则升0.5%。撇除食品及能源价格的核心CPI按年I按年上升2.9%；按月则升0.2%，更低于预期的0.3%。

美股三大指数周三全线下跌，其中道指跌953点或1.87%，报49918点；标指跌119点或1.62%，报7266点；纳指更跌509点或1.98%，报25169点。至于反映中概股走势的金龙指数，则跌0.28%至6280点。

国际油价反复向上，布兰特期油今早暂升约1.8%至94.79美元，WTI原油期货则暂升约2.2%至92美元。金价失守4,100美元关口，昨日急跌逾4%后，今早微升0.3%，报4,082美元。亚太区股市先跌后回稳，日股暂跌0.3%，韩股更转升0.6%。

中海油升逾2% 黄金股挨沽

港股方面，恒指开市跌27点，报24380点。重磅科技股上落不大，腾讯（700）股价升0.9%。阿里巴巴（9988）跌1%；美团（3690）跌0.25%；京东（9618）无起跌；小米（1810）则跌0.46%。

油金股方面，中海油（883）升2.6%，中石油（883）升1.8%，中港石油（632）更升8%；黄金相关股则挨沽，招金（1818）跌3.6%，紫金黄金（2259）跌3%，紫金矿业（2899）则跌2.6%。

心动拟斥4亿元回购股份

个股消息中，心动公司（2400）公布，昨日与独立经纪商订立一份协议，经纪商获委聘运作自动股份回购计划，在联交所回购最多4亿元股份；该股开市报51.3元，升4.1%。

北水动向方面，昨日净买入港股82.43亿元，其中盈富基金（2800）、腾讯（700）及长飞光纤（6869）分别获净买入40.56亿元、19.95亿元及10.56亿元；而阿里（9988）、中海油（883）及中芯（981）分别遭净卖出23.72亿元、1.95亿元及9,627万元。

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