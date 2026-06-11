惠誉调升本港及内地银行业展望 料港商业房地产最差时期已过

评级机构惠誉对香港及内地的银行业前景展望，由「恶化」上调至「中性」，惠誉认为，香港商业房地产（CRE）最差时期基本上已过去，大部分银行对CRE已基本确认拨备，未来将逐步减少。即使加息预期上升，但CRE主要问题在于租赁需求不足，而非利率，相信不会产生进一步影响。

保险业不再依赖内地客

对于内地打击跨境非法投资，惠誉表示，券商对客户审查，确保流程符合要求并非新事，只是最近更严格执行，认为可令竞争环境更公平。至于对保险业的影响，惠誉保险机构评级高级董事吴杰佩指出，香港保险公司已不会依赖访港内地客，现阶段未需要因应内地监管发展，而调整香港保险公司评级。