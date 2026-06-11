Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

惠誉调升本港及内地银行业展望 料港商业房地产最差时期已过

股市
更新时间：09:23 2026-06-11 HKT
发布时间：09:23 2026-06-11 HKT

评级机构惠誉对香港及内地的银行业前景展望，由「恶化」上调至「中性」，惠誉认为，香港商业房地产（CRE）最差时期基本上已过去，大部分银行对CRE已基本确认拨备，未来将逐步减少。即使加息预期上升，但CRE主要问题在于租赁需求不足，而非利率，相信不会产生进一步影响。

保险业不再依赖内地客

对于内地打击跨境非法投资，惠誉表示，券商对客户审查，确保流程符合要求并非新事，只是最近更严格执行，认为可令竞争环境更公平。至于对保险业的影响，惠誉保险机构评级高级董事吴杰佩指出，香港保险公司已不会依赖访港内地客，现阶段未需要因应内地监管发展，而调整香港保险公司评级。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
突发
11小时前
李泳豪YouTube频道光速破10万订阅  同行逐点拆解豪仔惊人收入  年薪势破2百万：够养李家鼎
李泳豪YouTube频道光速破10万订阅  同行逐点拆解豪仔惊人收入  年薪势破2百万：够养李家鼎
影视圈
17小时前
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
影视圈
18小时前
日本旅客离境税7.1起加价3倍！搭飞机/邮轮均需缴付 1条件可享旧税制 附7类人豁免课税
日本旅客离境税7.1起加价3倍！搭飞机/邮轮均需缴付 1条件可享旧税制 附7类人豁免课税
旅游
18小时前
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
汇丰股价单日急跌逾4% 受累两大负面因素夹击
汇丰股价单日急跌逾4% 受累两大负面因素夹击
股市
16小时前
吴千语首度曝光4层奢华爱巢 厨房全套顶级家电尽显极致品味 为「呢个人」搬进花园别墅
吴千语首度曝光4层奢华爱巢 厨房全套顶级家电尽显极致品味 为「呢个人」搬进花园别墅
影视圈
15小时前
百佳超市大派$20现金券！6月限定 简单2步领券即享
百佳超市大派$20现金券！6月限定 简单2步领券即享
生活百科
17小时前
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
食用安全
2026-06-09 18:00 HKT
以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮
以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮
时事热话
23小时前