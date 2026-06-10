蚂蚁国际传融资78亿 估值将升至780亿 为香港上市铺路

彭博报道，蚂蚁集团旗下蚂蚁国际正计划筹集10亿美元（约78亿港元），令其业务估值达到100亿美元（约780亿港元）以上，更有助蚂蚁最快今年筹备香港上市。蚂蚁未有回应报道。

向潜在投资者摸底

彭博引述消息报道，蚂蚁国际正在向潜在投资者了解意向，包括现有股东泛大西洋投资（General Atlantic）及银湖资本（Silver Lake）等。报道指，有关融资事项仍在讨论中，未有最终决定。

经营Alipay+品牌

蚂蚁国际为全球商业数码金融科技公司，经营四大业务板块，包括跨境支付平台Alipay+、出海帐户及资金管理服务WorldFirst、商家支付与数位化服务Antom，以及企业信贷与融资服务Bettr。报道指，蚂蚁国际2024年收入达30亿美元，并在2025年增长约25%。