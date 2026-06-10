Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蚂蚁国际传融资78亿 估值将升至780亿 为香港上市铺路

股市
更新时间：19:07 2026-06-10 HKT
发布时间：19:07 2026-06-10 HKT

彭博报道，蚂蚁集团旗下蚂蚁国际正计划筹集10亿美元（约78亿港元），令其业务估值达到100亿美元（约780亿港元）以上，更有助蚂蚁最快今年筹备香港上市。蚂蚁未有回应报道。

向潜在投资者摸底

彭博引述消息报道，蚂蚁国际正在向潜在投资者了解意向，包括现有股东泛大西洋投资（General Atlantic）及银湖资本（Silver Lake）等。报道指，有关融资事项仍在讨论中，未有最终决定。

经营Alipay+品牌

蚂蚁国际为全球商业数码金融科技公司，经营四大业务板块，包括跨境支付平台Alipay+、出海帐户及资金管理服务WorldFirst、商家支付与数位化服务Antom，以及企业信贷与融资服务Bettr。报道指，蚂蚁国际2024年收入达30亿美元，并在2025年增长约25%。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
政府大派$18长者餐饮券！7.1起叹8大连锁餐厅下午茶 大家乐/太兴/美心MX
政府大派$18长者餐饮券！7.1起叹8大连锁餐厅下午茶 大家乐/太兴/美心MX
饮食
8小时前
京东入主未够一年！佳宝超市突破100店 6.11起全场8折优惠 早前多次折扣引抢购潮
京东入主未够一年！佳宝超市突破100店 6.11起全场8折优惠 早前多次折扣引抢购潮
生活百科
6小时前
以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮
以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮
时事热话
9小时前
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
北上配眼镜埋单前少问「这句话」易被㓥？港人单拖配镜防伏指南掀热议：深圳度数配足竟变假远视？｜Juicy叮
北上配眼镜埋单前少问「这句话」易被㓥？港人单拖配镜防伏指南掀热议：深圳度数配足竟变假远视？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-09 14:34 HKT
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
食用安全
2026-06-09 18:00 HKT
宏福苑大火︱警方及廉署批有人为一己私利贪污造假 罔顾居民生命安全 不排除有更多拘捕行动
02:27
宏福苑大火︱警方及廉署回应联合行动 批有人为一己私利贪污造假 罔顾居民生命安全 不排除有更多拘捕行动
社会
1小时前
吴文忻离世｜彭秀慧公开吴文忻最后身影！姊妹相拥画面惹鼻酸 心痛悼念40载挚友约定天堂相见
吴文忻离世｜彭秀慧公开吴文忻最后身影！姊妹相拥画面惹鼻酸 心痛悼念40载挚友约定天堂相见
影视圈
9小时前
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
影视圈
4小时前