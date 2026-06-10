汇丰股价单日急跌逾4% 受累两大负面因素夹击

随着中证监上月底宣布打击「非法」跨境投资行动，市场一直关注内地投资者开户受限问题。虽然金管局已表明，内地客户仍可正常申请香港银行户口，但本港银行股今日股价仍明显受压，其中汇丰（005）及渣打（2888）齐齐跌约4.8%，中银香港（2388）跌3.4%，大新银行（2356）及东亚银行（023）亦分别跌1.9%及1%。

除了内地客开户问题之外，美伊冲突再起，令中东局势再度升温，亦令中东收入占比较高的汇丰及渣打，面临潜在坏账风险、跨境贸易融资萎缩，以至全球资本撤出高风险资产的压力，因此两者跌幅较同业为高。

摩通：过度反应或有买入机会

不过，大摩早前发报告指出，汇控及渣打均表示营运符合监管指引，并预计对财富业务影响有限。该行又认为，中国仍致力于促进跨境资金流动，长期会扩大受监管的跨境投资，以确保资金通过适合的渠道逆动。

此外，摩通估算，2025年内地访客业务对汇控及渣打收入贡献仅约2%，对应每股盈利贡献为中单数百分比；若市场负面情绪过度反应，可能存在买入机会。