SK海力士据报最早8月在美上市 集资140亿美元



据路透引述消息报道，韩国记忆体晶片制造商SK海力士（韩：000660）计划最早于8月在美国上市，希望利用市场对AI股票的需求，扩大投资者群体。该股今年以来已累升逾215%，市值更一度突破1万亿元，成为台积电和三星电子之后第三家达到这一里程碑的亚洲公司；不过，该股今日在韩股价急跌逾7%，收报2,048,000韩元，市值约9,536亿美元。

美证交会或月底批准申请

据称，美国证券交易委员会（SEC）很可能在6月22日当周批准SK海力士的ADR上市申请。集团在声明中则表示，计划在2026年内发行ADR，但包括规模和时间在内的具体细节尚未确定。

此前，SK海力士曾在3月表示，已保密提交美国上市申请。当时有消息人士称，此次IPO可能筹集高达140亿美元。