联想股价急跌9% 传旗下产品7月起统一加价 受累记忆体晶片「超级周期」

据内媒《蓝鲸科技》引述消息报道，联想（Lenovo）已于今年5月工作会议决定，今年618大促后，旗下全品类产品自今年7月起统一加价，幅度与上一轮基本持平。此外，联想已建议经销商提前备货锁价，月底将正式发出加价函。受消息影响，联想股价今日收报23元，急跌9.38%。

报道指出，今次已非联想今年首次加价，3月初部分电脑型号零售价加幅已超过1,000元，主要体现在线下零售体系，线上则透过取消优惠变相加价。有业内人士更表示，Dell部份机型也先行加价，服务器全线加幅20%至40%，枱机、手提电脑及工作站最迟7月上调。

DRAM与NAND价格累飙300%

至于这场PC行业涨价潮，主因是记忆体晶片「超级周期」。自去年第三季起，全球存储市场迎来颠覆性涨价。TrendForce数据显示，DRAM与NAND闪存现货价格累计涨幅超过300%，5月PC用DDR4 8Gb内存均价达20美元，创2016年以来新高。另据DRAMeXchange于5月29日发布数据指出，PC用DDR4 8Gb内存平均价格达到20美元，为该机构自2016年追踪以来的最高值。

经销商锁定低价库存 陷入两难

更值得留意的是，在成本压力飙升下，Omdia最新统计指今年第一季全球PC出货量仍增长3.2%至6,480万部；不过，有经销商指出这只是提前出货以锁定低价库存的防御性策略，而且正陷入两难，坦言「囤货也是有担忧，到时候销量上不去，大家都得著急。另外，涨价之后，我们也没什么好的销售活动，因为成本摆在那里，没法送东西」，反映涨价通知频频下发，压货成本压力不断增加，但消费者最终是否买单仍是巨大未知数。