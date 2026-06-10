Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

联想股价急跌9% 传旗下产品7月起统一加价 受累记忆体晶片「超级周期」

股市
更新时间：16:16 2026-06-10 HKT
发布时间：16:16 2026-06-10 HKT

据内媒《蓝鲸科技》引述消息报道，联想（Lenovo）已于今年5月工作会议决定，今年618大促后，旗下全品类产品自今年7月起统一加价，幅度与上一轮基本持平。此外，联想已建议经销商提前备货锁价，月底将正式发出加价函。受消息影响，联想股价今日收报23元，急跌9.38%。

报道指出，今次已非联想今年首次加价，3月初部分电脑型号零售价加幅已超过1,000元，主要体现在线下零售体系，线上则透过取消优惠变相加价。有业内人士更表示，Dell部份机型也先行加价，服务器全线加幅20%至40%，枱机、手提电脑及工作站最迟7月上调。

DRAM与NAND价格累飙300% 

至于这场PC行业涨价潮，主因是记忆体晶片「超级周期」。自去年第三季起，全球存储市场迎来颠覆性涨价。TrendForce数据显示，DRAM与NAND闪存现货价格累计涨幅超过300%，5月PC用DDR4 8Gb内存均价达20美元，创2016年以来新高。另据DRAMeXchange于5月29日发布数据指出，PC用DDR4 8Gb内存平均价格达到20美元，为该机构自2016年追踪以来的最高值。

经销商锁定低价库存 陷入两难

更值得留意的是，在成本压力飙升下，Omdia最新统计指今年第一季全球PC出货量仍增长3.2%至6,480万部；不过，有经销商指出这只是提前出货以锁定低价库存的防御性策略，而且正陷入两难，坦言「囤货也是有担忧，到时候销量上不去，大家都得著急。另外，涨价之后，我们也没什么好的销售活动，因为成本摆在那里，没法送东西」，反映涨价通知频频下发，压货成本压力不断增加，但消费者最终是否买单仍是巨大未知数。

 

最Hit
以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮
以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮
时事热话
6小时前
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
政府大派$18长者餐饮券！7.1起叹8大连锁餐厅下午茶 大家乐/太兴/美心MX
政府大派$18长者餐饮券！7.1起叹8大连锁餐厅下午茶 大家乐/太兴/美心MX
饮食
5小时前
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-09 14:34 HKT
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
食用安全
22小时前
最新现场照！多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
最新现场照！多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
17小时前
吴文忻离世｜彭秀慧公开吴文忻最后身影！姊妹相拥画面惹鼻酸 心痛悼念40载挚友约定天堂相见
吴文忻离世｜彭秀慧公开吴文忻最后身影！姊妹相拥画面惹鼻酸 心痛悼念40载挚友约定天堂相见
影视圈
5小时前
人龙宵夜火锅疯狂点餐！狂叫24个布甸24碟蚬 临走奸招掩饰逃走 旁观网民怒轰：一啲衣食都无！
人龙宵夜火锅疯狂点餐！狂叫24个布甸24碟蚬 临走奸招掩饰逃走 旁观网民怒轰：一啲衣食都无！
饮食
6小时前
胡枫开完红馆演唱会获四大曾孙冧爆 庆功宴同框画面曝光 一举动令修哥嗌「攞命」？
胡枫开完红馆演唱会获四大曾孙冧爆 庆功宴同框画面曝光 一举动令修哥嗌「攞命」？
影视圈
7小时前
京东入主未够一年！佳宝超市突破100店 6.11起全场8折优惠 早前多次折扣引抢购潮
京东入主未够一年！佳宝超市突破100店 6.11起全场8折优惠 早前多次折扣引抢购潮
生活百科
3小时前