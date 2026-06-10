Webull指港投资者一年炒股手续费逾73亿 65%人低估交易成本影响

微牛证券（Webull HK）和独立市场研究机构Ipsos联合报告显示，交易成本已成为影响投资回报的重要因素，香港投资者每年为港股及美股交易支付的总交易费用估计高达73.4亿元，人均年度交易费达2,094元；假设年化投资回报为10%的情景，活跃交易者在5年内因交易费而损失的投资收益逾20%，10年则可能损失超过50%。

84%人不清楚交易费构成

​报告指出，投资者低估交易成本的影响，有高达65%的受访者认为交易费用对投资回报的影响属于「中等、较小或几乎没有」；35%受访者从未计算过自己一年的交易费，更有84%未能完全清楚自身交易费的构成。

​Webull HK行政总裁王海琛表示，交易成本应该是透明、可预期，投资者不应该为隐性的收费买单，交易费用看似不多，但日积月累对长期的投资回报的侵蚀相当严重。他又称，不少投资者根本不清楚自己每年的交易成本实际支出是多少，今次的报告就是让投资者看到现状，冀推动行业改变。

银行收费比互联网券商高22%

​另外，在平台比较方面，报告指互联网券商交易收费展现出明显的价格优势，在港股和美股的年度人均费用最低，约1,188元，而银行收费比互联网券商高出22%，约1,444元，传统证券行更高出78%，达到2,112元。

​Webull于2020年进入香港市场，王海琛表示，当时业界普遍收取平台费，故该平台开业初期亦主要依赖佣金与平台费收入，但随著业务持续多元化，有关比例已显著下降，而且目前更加确信「零佣金」是全球资本市场的大趋势。

Webull HK料第三季上线韩股交易

​谈及未来在港发展计划，王海琛表示，香港是该集团未来3至5年最核心的战略市场之一，定位为「亚洲枢纽」，目前已是其美国以外第二大市场，各项业务指标均居亚太首位。他称，虽然美国仍贡献80%以上的客户数目、资产与收入，但亚太区特别是香港的增长潜力巨大，不仅看好零售券商业务，更著眼本港的优质人民币资产。

​Webull HK首席营运官马钰清补充，全球资产配置对香港投资者而言已是刚性需求，Webull HK作为一家全球化投资平台，预计将于今年第三季正式上线韩国市场交易，年底推出加拿大股票交易。她强调，该公司一直是严格按照中港两地的监管政策营运，做到百分之百合规，近日两地监管提及的监管问题与公司业务并不相关。