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任天堂发布会「缺爆款游戏」 股价曾挫逾8% 今年累泻逾三成

股市
更新时间：10:45 2026-06-10 HKT
发布时间：10:45 2026-06-10 HKT

任天堂（Nintendo，日：7974）早前公布即将推出的新游戏时，并未公布马力欧等重量级系列的全新作品，令市场质疑其游戏阵容能否提振Switch 2销售，加上软件销售疲弱和零件成本上涨，令该股今早一度急跌逾8%，低见7103日圆，创月内最大跌幅；若以今年至今计，该股更已累跌逾三成。

未来关键在《马力欧》等热门大作

据彭博报道，任天堂在6月9日一场直播发布会上公布了Switch和Switch 2的游戏阵容，当中1998年热门游戏《萨尔达传说：时之笛》重制版压轴亮相，但并未公布发售日期。

同时，Asymmetric Advisors策略师Amir Anvarzadeh表示，对于这场发布会非常失望，因充斥Nintendo 64时代的作品，并指新主机「缺少爆款游戏」。报道又指，任天堂准备将Switch 2销售目标定在与上财年相同的数量，但成功与否的关键在于能否推出《马力欧》等热门大作。

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