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港股超卖下仍未见显著反弹｜古天后

股市
更新时间：09:34 2026-06-10 HKT
发布时间：09:34 2026-06-10 HKT

6月10日，大致多云，有一两阵骤雨，日间短暂时间有阳光。美伊谈判未见进展，不过以色列暂停攻击，令油价大幅回落，纽约期油跌穿90美元水平，美股周二曾高开，但科技股再挨沽，似乎去杠杆未完成，美股周二大幅波动，道指盘中高位与低位点数波幅达到1049点，纳期则一度跌逾3%。道指早段曾升最多474点，高见51260，其后倒跌574点，低见50211，收市道指转升86点或0.17%，报50872；标指跌19点或0.26%，报7386；纳指最终收市跌幅收窄至250点或0.97%，报25678。美股如此波动，跟美伊局势有关，虽然特朗普扬言美伊将于几日内达成最终停火协议，但伊朗却因为以色列未有停止施袭，击落美方直升机，美方随即报复，不过最终以色列停止向伊朗再发动攻击，局势再度缓和。

苹果股价连续两日向下

重磅股中，苹果公司于全球开发者大会（WWDC）发布的内容未见惊喜，股价继周一挫近2%后，周二收市再跌3.6%；Nvidia一度滑落4.5%，收市跌幅收窄至0.2%，英特尔最多暴跌9.8%，收市回吐2.1%，美光和博通都倒退超过1%；费城半导体指数曾泻8.6%，收市仍挫1.9%。Tesla及微软分别跌3%和2%，Salesforce下行3.9%，为跌幅最大道指成份股；家得宝（Home Depot）跃高3.8%，为表现最强道指成份股。

美银警告市场过度投机

美国银行策略员Savita Subramanian警告，愈来愈多熊市讯号显示股市即将见顶，投资者系时候沽货获利，高市盈率股份跑赢低市盈率股份幅度扩至历来最大，显示市场出现过度投机。该行标指今年底目标为7100点，低过周一收市的7406点。

美国10年期债息曾跌3.4个基点，至4.518厘，对息口较敏感的2年期债息降4.2个基点，至4.116厘。美汇指数一度跌0.37%至99.679，其后反复偏软；日圆跌0.17%至160.45每美元。加密货币「一哥」比特币最多回落4.8%，至60756美元。

油价或过早消化战争解决预期

纽约期油重挫3.4%，每桶收报88.2美元，不过BMO资本市场首席外汇策略员Mark McCormick认为，交易员过早消化中东战争得到解决预期，称即使冲突结束使油价回落，通胀影响仍会持续，并将推高全球利率且导致经济放慢，相信该情况利好美元。该行整体维持看好美元，尤其兑欧元、英镑及日圆。

恒指已连跌五个交易日，昨日低开105点后，跌幅最多扩大至170点低见24486，接近周一低位后见支持，其后反弹至最高24740，收市报24565，跌91点，成交额3,089亿元，北水持续录得净流入。不过至夜期时段表现反复，早段跟随美股反弹，夜期一度逼近24700水平，其后美股急转直下，纳指曾跌逾3%，夜期一度低见24200水平，其后纳指跌幅大大收窄，夜期从低位反弹逾百点，但仍较港股收市跌近200点，ADR则跌穿24300水平，而今早黑期则于25400水平徘徊，料今早大市将低开逾百点。

留意今明两晚美公布CPI及PPI

港股已连跌五个交易日，不过本周暂时于24400见初步支持，今早港股会否进一步下试夜期低位约24200亦接近3月低位，取决于外围市况，料恒指于24000-24200有不俗支持，而至此水平，月波幅亦达1800-2000点，有望喘定并展开反弹。反弹阻力方面，初步阻力仍为24700，下一阻力为裂口24837-27928，即24850-24950将再遇阻力。

除非短线港股能重返25000水平企稳，则反弹可持续，但上方多条移动平均线，分别为5日线约25000，10日线约25200及5周线25250，20日线约25550，及250日线、30日线及50日线交汇处25700-25750均为阻力，博反弹未宜太过取进。留意今明两晚，美国将公布CPI及PPI数据，两数据将为下周联储局重要参考指标，料市况随市场对数据反应而波动。

古天后

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