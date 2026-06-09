恒安国际创办人施文博健康原因休假 指业务维持正常

恒安国际（1044）公布，现年77岁、创办人之一的主席施文博因个人健康原因，目前暂时休假，暂停履行其职务，目前该公司业务营运维持稳定正常，一切如常运作。恒安表示，董事会对施文博及其家人表示全力支持，并祝愿对方早日康复。

恒安指，公司的日常管理、策略执行及营运决策，由既有的行政管理团队顺畅管理，该团队由行政总裁、其余执行董事及高级行政人员组成。

财务状况无重大不利影响

该公司续指，董事会具备多元均衡的技能、经验及稳健的企业管治架构，预期施文博暂时休假不会对业务、财务状况或日常营运造成任何重大不利影响。

另一创办人许连捷去年逝世

恒安国际由施文博及许连捷于1985年共同创办，主力发展卫生用品市场，多年来随著后代加入董事局，公司一直由两个家族共同管理，由施文博出任主席，许连捷任副主席及行政总裁。许连捷于去年逝世，享年73岁。

相关新闻：恒安集团创始人许连捷病逝 享年73岁