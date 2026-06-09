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凯基维持恒指目标30000点不变 资金流向成下半年关键因素

股市
更新时间：17:30 2026-06-09 HKT
发布时间：17:30 2026-06-09 HKT

KGI凯基发布2026下半年环球市场展望，维持恒指今年30000点不变。凯基国际财富管理首席投资总监梁启棠表示，虽然市场存在一些突发因素难以预见，但整体基本面对港股仍具支持，同时资金流向将是影响下半年港股表现的关键因素，当环球股市波动性上升时，较稳的亚洲市场往往成为资金的「避风港」，但港股有望从中受惠。

9至11月成中美谈判高峰期

他还指出，今年9至11月将会是中美关税谈判高峰期，看似和谐的中美气氛，可能出现暗涌，包括特朗普或将恢复强硬策略，如关税威胁、并进一步限制敏感技术；中国亦会采取对锂离子电池和石墨实施出口管制、「拖延」稀土出口或美国农产品订单等反制措施。总言之，随著中美贸易休战期临近结束，中港市场预计将出现波动。

中港市场留意四大主题

在中港市场部署上，凯基建议留意四大投资主题，中美贸易博弈将于9至11月迎来谈判高峰期，期间波动反而是长线加仓良机；AI红利加速兑现，看好AI下游应用、云端运算及人形机械人等；能源危机正在发酵，绿色供应链将有新机遇，建议转向氢能及海外布局的锂电龙头，避开内卷的光伏；以及银行资产质量改善，减息步伐放缓减轻息差压力，看好资本充足的国有大行，提供防守与高息回报。

标指目标上调至8000点

美股方面，受惠于AI资本支出触底及生产力提升，凯基预计盈利进一步上调至年增近20%水平，并逐渐扩散至非科技板块。尽管10年期国债收益率受通胀预期升温影响，但基本面改善下，对估值压力有限。凯基将2026年标指目标上调至8000点，标指年初目标是7650点。

板块方面，除了继续增配AI主题外，受其影响较明显的周期性股份亦有表现机会。债券方面，随着通胀升温及加息预期趋浓，10年期债息下半年或上探4.8%以上，凯基建议配置高评级的美国企业债或中长期的美国国债。

台股有望再升25%


台湾方面，受惠AI军备竞赛持续，凯基将今年台股目标设于50000点，较现水平有约25%上行空间，预测今年整体盈利年增率将达40%。凯基投顾董事长朱晏民表示，此一目标以明年预估21倍市盈率计算。他续指，台股这波升浪是由AI投资循环驱动，属于结构性增长趋势，而非过往消费电子换机潮所带动的经济周期，估计升势有望延续至2027年，但需留意地缘政治及通胀回升的潜在风险。

另外，近日美国将多家中国AI及科技企业列入军事清单，梁启棠表示，中国公司被纳入清单并非首次，按照以往，被纳入清单的公司前几日股价可能出现波动，但实际经营和股价长期影响非常有限。

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