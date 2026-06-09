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餐饮股走势偏软伺机捞底 百胜古茗值得留意

股市
更新时间：12:06 2026-06-09 HKT
发布时间：12:06 2026-06-09 HKT

内地消费复苏力度一般，但主打大众消费市场的餐饮股表现尚算不俗，如百胜中国（9987）今年首季经营利润按年增长12%至4.47亿美元，更创下第一季度单季新高。至于新兴茶饮连锁古茗（1364），去年盈利增长逾一倍，亦获大行看好。餐饮股近月走势疲弱，但这两只实力餐饮股，可作捞底之选。

百胜去年第4季及今年首季业绩复苏明显，首季经营利润按年增长12%至4.47亿美元，创下第一季度单季新高。季度总收入按年增长10%至33亿美元；经营利润率按年提升30个基点至13.7%；每股摊薄盈利按年增长13%至0.87美元，派季度息0.29美元，连续第4年增派季息。

至于去年第4季度，纯利1.4亿美元，增长22%，每股盈利40美仙。季度总收入28.23亿美元，增加9%。在第四季度强劲业绩带动下，令集团去年扭转第三季盈利跌5%的弱势，全年纯利9.29亿美元，按年增长2%，每股盈利2.52美元。每股派息29美仙。全年总收入117.97亿美元，增加4%。

百胜首季经营利润创新高

集团正稳步推进今年向股东回馈15亿美元的计划，其中包括约4亿美元的股息和11亿美元的股票回购。集团预计在2027年和2028年期间，股东回报平均每年约为9亿美元至逾10亿美元，在2028年更会突破10亿美元。

首季内集团净新增636间门店，门店总数达18737间，预计今年将净新增超过1900间门店，达成20000间门店的里程碑，全年资本支出预计在6亿至7亿美元之间。集团计划至2030年将门店数量提升至超过3万间。

百胜虽然在内地经营肯德基及必胜客，但港澳台相关业务属怡和餐饮经营。怡和餐饮近期计划把港澳台地区肯德基和必胜客出售，百胜亦有参与竞逐，但据报未进入第二轮买家名单。

百胜2025年度经营利润率维持在11.6%，股东权益回报率亦提高至近17%，总债项对股东权益回报率虽上升至70%，财务仍健康。百胜昨收报335.6港元，升0.9%。

至于茶饮连锁古茗，同样在消费力相对疲弱之下，表现较为理想，集团除了拓展一、二线城市外，亦主打三、四线城市，抢占这些新兴市场的消费力，目前全国门店数量已逾5000间。

汇丰指百胜业绩略高于该行预期，把H股目标价降至464.9港元，维持「买入」评级。

古茗力拓三四线市场

古茗盈利及营业额升幅理想，去年全年录得纯利31.09亿元（人民币，下同），按年增长110.3%，每股盈利1.34元，派末期息50港仙。去年收入129.14亿元，增加46.9%；毛利42.62亿元，增至58.6%。

集团早前以底价4.55亿元投得杭州钱江世纪城核心区的一幅商业用地，地皮面积约1.24万平方米，可建面积约7.5万平方米，将用作集团总部。

瑞银指古茗去年收入及净利润增长高于市场预期，集团管理层对维持健康同店销售增长保持信心，维持古茗「买入」评级，目标价上调至35.7港元。古茗昨收报23.28港元，升1.2%。

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