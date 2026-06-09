美股已触发70%熊市讯号 美银建议投资者「获利了结」

随着美股上周五大跌后，市场情绪已渐渐由乐观变得谨慎，甚至有大行忧虑市况已经见顶。据彭博报道，美银证券指约70%熊市讯号近期已被触发，指向市场即将触顶，并建议投资者「获利了结」。

标指20项指标 17项「估值过高」

美银策略师Savita Subramanian率领的团队在6月5日的一份报告中指出，标普500指数在20项指标中17项上均显示「估值过高」，而且在8项指标上显示「估值高于科技股泡沫时期」。

相关指标包括消费者信心数据、成长预期、并购评分和信贷压力，以及收紧状况指标，例如联储局高级信贷员意见调查（SLOOS）。其中5月发布的SLOOS显示，消费者需求持续疲弱。此外，高PE股票大幅跑赢低PE股票，策略师认为这是「过度投机的迹象」。

标指表现强劲 掩盖内部分化

Subramanian表示，科技股表现排名前20%和后20%的股票之间差距为2000年2月以来最大。她又指，标普500指数的强劲表现，掩盖了内部剧烈分化，该指数过去3个月表现排名前10%和后10%个股之间的回报率差距已飙升至后疫情时代最高水平；其引用数据涵盖1986年至今年5月。

虽然目前一些科技股基本面依然健康，但相比于美银去年11月发布分析以来，大部分指标已转差。她指出，现金流转换已停滞不前、投资级债券与股票供应增加、股份回购占市值比例放缓，以及超大型企业的资本开支占营运现金流比例预计将在年底前达到近100%，并警告称「极端价格波动可能预示不稳定性加剧」。

标普500指数年底目标仅7100点

尽管如此，个别个股仍可能表现优于大市。她表示，在标普500成分股中仍看到机会，但机会不在整体市值加权指数；对标普500指数年底目标为7100点，即较该指数周一收报7405点更低。