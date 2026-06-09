SpaceX IPO据报获大幅超购 多家机构投资者提交逾100亿美元订单

据彭博引述消息报道，马斯克旗下SpaceX首次公开募股（IPO）获得大幅超额认购，多家机构投资者已提交了约100亿美元或以上的认购订单，并预计将于纽约时间周三下午4点美股收市后停止接受机构投资者认购。

该股预计将于6月11日定价，并于次日开始交易，预计筹集约750亿美元，估值约1.8万亿美元。报道指出，截止认购可让银行有时间评估市场需求，并就定价向公司提供建议；不过，早前已有报道指SpaceX锁定IPO每股定价为135美元。

大摩接待约300家机构投资者

散户投资者方面，仍可于周三截止机构投资者认购后，在部分平台上提交SpaceX的认购订单。该股将向散户投资者分配多达30%的发行份额。

报道又引述一位知情人士指出，摩根士丹利将于周二在其纽约总部接待约300家机构投资者，与SpaceX管理层会面，包括公司总裁Gwynne Shotwell及财务总监Bret Johnsen，并由大摩联席总裁Dan Simkowitz主持。