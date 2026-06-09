药明康德称遭美错误纳入「中国军工企业」 股价曾跌6% 阿里及百度等同在名单

药明康德（2359）今早发公告表示，注意到美国国防部错误地将药明康德列入其根据1260H条款认定的「中国军工企业」正式更新版名单中，相信将药明康德列入该更新版名单的认定，以及该认定的所谓依据，显然是错误的，将立即采取措施挑战及纠正这一错误认定。该股开市低开1.7%后，持续受压，一度低见114元，跌约6%。

不符「中国军工企业」法定标准

公告指出，药明康德不符合被认定为「中国军工企业」的法定标准，因集团并非由任何中国军事或政府实体所有、控制或存在隶属性关联；并没有向中国军队提供服务；且并无与中国国防工业基础或军民融合计划的关联，因此遭认定纳入1260H名单的指称依据与事实完全不符。

腾讯、比亚迪及速腾聚创均在列

另一方面，除了药明康德之外，美国国防部更新的「中国军事企业」名单之中，还新增了阿里巴巴 （9988）、百度（9888）、比亚迪（1211）、速腾聚创（2498）、宇树科技（Unitree）。被锁定的公司还包括腾讯，该股此前已被指定。至于重新被列入的中国公司包括长鑫存储（CXMT）与长江存储（YMTC）。

这项五角大楼名单未正式对中国企业施加制裁，但根据新法规，五角大楼未来数年将不得与名单上的公司签署合约或采购，以阻止它们获得美国国防合约。今年的名单已扩展至188家中国公司，较去年公布的大约130家有所增加。

中国大使馆则指，美国过度扩张国家安全概念，并制定歧视性名单来针对中国企业。大使馆发声明中指出，中国企业遵守其经营国家的法律法规，美国应该停止其错误做法，为中国企业创造一个公平、公正且无歧视的环境。

