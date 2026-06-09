药明康德称遭美错误纳入「中国军工企业」阿里澄情未参与任何军民融合战略

药明康德（2359）今早发公告表示，注意到美国国防部错误地将药明康德列入其根据1260H条款认定的「中国军工企业」正式更新版名单中，相信将药明康德列入该更新版名单的认定，以及该认定的所谓依据，显然是错误的，将立即采取措施挑战及纠正这一错误认定。此外，阿里巴巴（9988）表示，将其列入第1260H条清单的提议毫无依据。阿里巴巴并非中国军工企业，也未参与任何军民融合战略。对于任何试图歪曲公司形象的行为，将采取一切可行的法律行动。

上述两股今早均受压，其中药明康德开市低开1.7%后，曾跌逾8%至111.2元，暂报115.4元，续跌4.8%；阿里巴巴亦曾跌逾1%至117.1元，暂报118元，跌约0.7%。

药明康德：不符「中国军工企业」标准

药明康德发公告指出，集团不符合被认定为「中国军工企业」的法定标准，因集团并非由任何中国军事或政府实体所有、控制或存在隶属性关联；并没有向中国军队提供服务；且并无与中国国防工业基础或军民融合计划的关联，因此遭认定纳入1260H名单的指称依据与事实完全不符。

腾讯、比亚迪及速腾聚创均在列

另一方面，除了药明康德及阿里巴巴之外，美国国防部更新的「中国军事企业」名单之中，还新增了百度（9888）、比亚迪（1211）、速腾聚创（2498）、宇树科技（Unitree）。被锁定的公司还包括腾讯，该股此前已被指定。至于重新被列入的中国公司包括长鑫存储（CXMT）与长江存储（YMTC）。

这项五角大楼名单未正式对中国企业施加制裁，但根据新法规，五角大楼未来数年将不得与名单上的公司签署合约或采购，以阻止它们获得美国国防合约。今年的名单已扩展至188家中国公司，较去年公布的大约130家有所增加。

中国大使馆则指，美国过度扩张国家安全概念，并制定歧视性名单来针对中国企业。大使馆发声明中指出，中国企业遵守其经营国家的法律法规，美国应该停止其错误做法，为中国企业创造一个公平、公正且无歧视的环境。

