多企遭美列「中国军工企业」药明康德直言错误 阿里及百度等澄情非军民融合企业

美国国防部更新「中国军事企业」名单，新增了药明康德（2359）、阿里巴巴（9988）、百度（9888）、比亚迪（1211）、蔚来（9866）、速腾聚创（2498）及宇树科技（Unitree）等多间公司。被锁定的公司还包括腾讯（700），该股此前已被指定。至于重新被列入的中国公司包括长鑫存储（CXMT）与长江存储（YMTC）。其后，多间上市公司均发出公告以作澄清。

药明康德：不符「中国军工企业」标准

药明康德今早发公告表示，注意到美国国防部错误地将药明康德列入其根据1260H条款认定的「中国军工企业」正式更新版名单中，相信将药明康德列入该更新版名单的认定，以及该认定的所谓依据，显然是错误的，将立即采取措施挑战及纠正这一错误认定。

公告提到，集团不符合被认定为「中国军工企业」的法定标准，因集团并非由任何中国军事或政府实体所有、控制或存在隶属性关联；并没有向中国军队提供服务；且并无与中国国防工业基础或军民融合计划的关联，因此遭认定纳入1260H名单的指称依据与事实完全不符。

阿里巴巴：公司并非中国军工企业

阿里巴巴表示，将其列入第1260H条清单的提议毫无依据。阿里巴巴并非中国军工企业，也未参与任何军民融合战略。对于任何试图歪曲公司形象的行为，将采取一切可行的法律行动。

公告指出，被列入中国军工企业名单不会影响集团在美国乃至全球正常开展业务，因为集团业务与美国军事采购无关。该名单并不会施加其他出口管制或制裁措施，亦不会禁止任何人（美国国防部除外）与集团进行业务往来或交易公司证券。

百度：军工企业名单并非制裁名单

百度表示，已获悉美国国防部发布《关于指定中国军工企业的通知》，且国防部副部长将公司列入国防部的中国军工企业名单。不过，百度指公司既不是中国军工企业，也不是中国国防工业的军民融合企业，认为将其列入该名单并无正当理由。

公司又指，中国军工企业名单并非制裁名单。与该名单相关的美国政府采购限制不会影响公司业务，且中国军工企业名单并未限制进行公司证券交易。

蔚来：不会限制公司证券交易

蔚来表示，关注到美国国防部将公司列入其「中国军事企业」名单，但相信被列入CMC名单缺乏正当依据，因为公司既非中国军事企业，也非中国国防工业基础的军民融合贡献者。同时，CMC名单并非制裁名单。与该名单相关的美国政府采购限制不会影响公司的业务，亦不限制公司证券的交易。

公司指出，将积极与美国国防部沟通，以纠正公司被列入CMC名单一事，包括在必要时采取法律行动，以维护公司及全体股东利益。

今年名单扩展至188家中国公司

事实上，这项五角大楼名单未正式对中国企业施加制裁，但根据新法规，五角大楼未来数年将不得与名单上的公司签署合约或采购，以阻止它们获得美国国防合约。今年的名单已扩展至188家中国公司，较去年公布的大约130家有所增加。

中国大使馆则指，美国过度扩张国家安全概念，并制定歧视性名单来针对中国企业。大使馆发声明中指出，中国企业遵守其经营国家的法律法规，美国应该停止其错误做法，为中国企业创造一个公平、公正且无歧视的环境。