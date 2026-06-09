恒指低开105点 友邦跌逾2% 阿里及比亚迪等遭美列协助军方名单｜港股开市

美国总统特朗普早前发文，促以色列与伊朗必须立即停止「交火」，为紧张局势降温，但据报伊朗及以色列宣布停止互相空袭后，以色列仍继续对黎巴嫩南部开火。消息令国际油价回落，布兰特期油今早曾跌0.39%至93.88美元，WTI原油期货则曾跌0.37%至90.96美元。

美股三大指数经过上周急跌后，周一个别发展，其中道指收市跌80点或0.16%，报50786点；标指升21点或0.3%，报7405点；纳指则升220点或0.86%。至于反映中概股走势的金龙指数，周一跌0.62%至6323点。

苹果推AI版Siri 股价冲高倒跌

市场焦点中，苹果（AAPL）在全球开发者大会（WWDC）宣布推出Apple Intelligence驱动的AI版语音助理Siri，但暂时不会在中国地区和欧盟市场推出。该股周一冲高回落，收市跌1.9%至301.54美元；盘后再跌0.29%至300.674美元。

恒指低开百点 友邦阿里领跌

亚太区股市方面，日韩股市反弹，其中日股高开0.94%后回落，暂升0.34%；韩股开市亦升2.8%，最新升幅暂收窄至2%。港股方面，恒指今早低开105点，报24551点。重磅股中，友邦（1299）及阿里（9988）分别跌2.2%及1%，腾讯（700）亦跌0.6%。

百度及比亚迪等被列协助军方名单

美国国防部周一（8日）公布美方认为正在协助中国军方的中国企业新增名单，当中包括阿里巴巴、百度（9888）、比亚迪（1211）、药明康德（2359）、速腾聚创（2498）等。虽然这项五角大楼名单未正式对中国企业施加制裁，但根据新法规，五角大楼未来数年将不得与名单上的公司签署合约或采购。百度开市升0.2%，比亚迪亦升1%，速腾聚创则升0.45%。

药明康德指美国防部做法错误

药明康德亦公布，注意到美国国防部错误地将药明康德列入其根据1260H条款认定的「中国军工企业」正式更新版名单中，称相信将药明康德列入该更新版名单的认定，以及该认定的所谓依据，显然是错误的，将立即采取措施挑战及纠正这一错误认定。该股开市跌1.7%，报119.2元；同系药明生物（2269）则升0.5%。

北水动向方面，昨日净买入港股113.18亿元，盈富基金（2800）、腾讯（700）及智谱（2513）分别获净买入55.95亿元、11.62亿元及9.2亿元；而中芯（981）、美团（3690）及华虹宏力（1347）则分别遭净卖出9.25亿元、5.78亿元及4.93亿元。

