本港今年首发黑雨 「打风不停市」制度已实施 股市交易将如常
更新时间：21:00 2026-06-08 HKT
发布时间：21:00 2026-06-08 HKT
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天文台发出今年首个黑色暴雨警告信号，港交所（388）自2024年起正式实施「打风不停市」，在恶劣天气仍维持市场交易。
北水继续开放
在有关制度下，若天文台悬挂八号或以上台风信号，或发出黑色暴雨警告， 又或香港政府作出「极端情况」公布时，证券市场及衍生产品市场的所有产品，均会维持交易服务及营运，包括衍生产品交易及收市后交易时段。若恶劣天气发生于沪深股通交易日，沪深股通的交易亦会继续进行。
港股恶劣天气不停市表现🔽
|日期
|天气
|恒指变动（%）
|成交金额（元）
|2025年9月24日
|8号至10号风球
|+1.4
|2887亿
|2025年9月23日
|8号风球
|-0.7
|2945亿
|2025年9月8日
|8号风球
|+0.9
|2860亿
|2025年8月14日
|黑色暴雨
|-0.4
|2701亿
|2025年8月5日
|黑色暴雨
|+0.7
|2294亿
|2025年7月29日
|黑色暴雨
|-0.2
|2670亿
|2024年11月14日
|8号风球
|-2.0
|1733亿
IPO流程有机会延后
至于新股认购流程有机会受影响，若公开发售认购申请截止当日，上午9时至中午12时期间出现恶劣天气，该新股需于FINI 平台上将认购申请期顺延一个营业日，相应的上市时间表亦将顺延一个营业日。而目前正在招股的溜溜梅（6658），将于本月10日截飞。
「打风不停市」至今7个交易日生效
财政司司长陈茂波在《财政预算案》指出，自「打风不停市」生效以来，香港有7个交易日在恶劣天气下如常开市，确保了市场流动性，并为政府带来约25亿元印花税收入。
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