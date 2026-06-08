本港今年首发黑雨 「打风不停市」制度已实施 股市交易将如常

天文台发出今年首个黑色暴雨警告信号，港交所（388）自2024年起正式实施「打风不停市」，在恶劣天气仍维持市场交易。

北水继续开放

在有关制度下，若天文台悬挂八号或以上台风信号，或发出黑色暴雨警告， 又或香港政府作出「极端情况」公布时，证券市场及衍生产品市场的所有产品，均会维持交易服务及营运，包括衍生产品交易及收市后交易时段。若恶劣天气发生于沪深股通交易日，沪深股通的交易亦会继续进行。

港股恶劣天气不停市表现🔽

日期 天气 恒指变动（%） 成交金额（元） 2025年9月24日 8号至10号风球 +1.4 2887亿 2025年9月23日 8号风球 -0.7 2945亿 2025年9月8日 8号风球 +0.9 2860亿 2025年8月14日 黑色暴雨 -0.4 2701亿 2025年8月5日 黑色暴雨 +0.7 2294亿 2025年7月29日 黑色暴雨 -0.2 2670亿 2024年11月14日 8号风球 -2.0 1733亿

IPO流程有机会延后

至于新股认购流程有机会受影响，若公开发售认购申请截止当日，上午9时至中午12时期间出现恶劣天气，该新股需于FINI 平台上将认购申请期顺延一个营业日，相应的上市时间表亦将顺延一个营业日。而目前正在招股的溜溜梅（6658），将于本月10日截飞。

「打风不停市」至今7个交易日生效

财政司司长陈茂波在《财政预算案》指出，自「打风不停市」生效以来，香港有7个交易日在恶劣天气下如常开市，确保了市场流动性，并为政府带来约25亿元印花税收入。