腾讯传发美元及点心债筹234亿 早前更新中期票据计划时间表

据外电引述知情人士透露，腾讯控股（700）正筹备发行美元及离岸人民币的双币债券，预计集资约30亿美元（约234亿港元），最快于周二（9日）定价。另外报道引述该集团指，已获监管机构批准发行最多45亿美元离岸债务，惟是次未必用尽额度。腾讯未有回应报道。

中期票据计划资金作一般用途

腾讯同日公布，已更新其300亿美元的全球中期票据计划，并向联交所申请于未来12个月内以债务发行方式上市，同时建议向专业投资者进行国际性发售。集团表示，拟将每次发行所得款项净额用作一般企业用途。目前该计划仍有本金总额175.1亿美元的未偿还票据。

2021年以来首发美元债

外电引述消息人士指，是次发行将包括10年期及20年期美元债，以及10年期及30年期离岸人民币债（俗称点心债），资金用于再融资及一般企业用途。若成功定价，将是腾讯自2021年以来首次发行美元债，亦是继去年首次发行点心债后的第二次。

报道指，腾讯管理层在周一的投资者推介会上表示，今年包括双边贷款在内的到期债务达35亿美元，明年到期债务为28亿美元。彭博数据显示，腾讯在2026年并无公开离岸债券到期，但有一笔25亿美元票据将于2028年到期。

险企南下投资点心债 降企业融资成本

报道指，是次发债正值北京当局近期允许部分大型保险公司通过扩大的南向投资计划买入点心债，刺激内地资金对离岸人民币债券的需求，有助腾讯以较低成本融资。

上季收入放缓 AI投资计划加码

上月腾讯公布首季业绩，录得六个季度以来最慢的收入增长。集团已承诺今年将AI投资至少翻倍至逾360亿元人民币，惟在用户采用率及大语言模型开发方面仍落后于字节跳动及阿里巴巴等竞争对手。