拆解韩股跌势超越全球 受累外资撤退及杠杆效应 高盛力撑有望反弹

随着市场忧虑AI行情过热，加上中东局势陷入僵局，以至美国加息预期升温等因素影响，韩国股市遭遇「黑色星期一」，盘中曾急泻逾9%，最终仍以接近全日最低位收市，报7484点，单日暴跌676点或8.29%，跌幅远超全球股市，当中两大焦点晶片股三星电子和SK海力士股价亦分别大跌10%及7.7%。针对今次跌市，市场普遍认为外资撤退及杠杆产品放大了市场波动，但高盛认为韩国股市暴跌之后仍有望反弹，主要目前「基本面依然非常、非常强劲」。

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外资沽货 散户接货

综合媒体报道，全球基金今年已累计净卖出创纪录的760亿美元韩国股票，并在过去1个月每个交易日保持净卖出，而且这些沽盘可能被更容易受情绪影响的散户投资者所承接，因此进一步加剧市场波动。不过，这并不代表外资看淡韩国市场，更多的可能是结构性的技术因素。

事实上，韩国政府早前已曾表示，鉴于股市飙升，外国投资者获利及重新平衡投资组合，将导致市场更加波动，同时孖展融资亦可能对经济构成风险，政府将密切关注及致力保护投资者。

随着市场忧虑AI行情过热，加上中东局势陷入僵局，以至美国加息预期升温等因素影响，韩国股市遭遇「黑色星期一」。

野村：与前几年印度股市相似

野村证券亚太股票策略师Chetan Seth亦表示，该行观察到眼下外资大多属于被动减持。该行认为，目前韩国股市局面与前几年印度股市的情况相似，在印度本土散户投资者规模快速壮大下，逐步挤压了外资生存空间，但认为外资等待股价回落后，再择机入场的机率很大。

两大焦点晶片股三星电子和SK海力士股价分别大跌10%及7.7%。

拥挤交易平仓冲击尤为明显

另一方面，市场担心杠杆ETF及期权产品可能加剧市场波动，包括数十亿美元散户资金通过杠杆ETF押注三星和海力士，令拥挤交易的平仓对韩国市场冲击尤为明显。衡量期权价格的Kospi 200波动率指数自2月初以来，亦大部份时间都维持在相对于芝加哥期权交易所波动率指数的历史高位。融资融券余额也持续攀升，截至5月底达创纪录的38万亿韩元（约244亿美元）。

首尔对冲基金Petra Capital Management管理合伙人Albert Yong表示，考虑到半导体板块仓位高度拥挤，以及当前市场环境动泸，出现一定程度的恐慌性抛售并不令人意外。新加坡Indosuez Wealth亚洲首席策略师Francis Tan亦提到，该行一直非常清楚拥挤交易和全球市场紧张情绪所带来风险，尤其是在地缘政治和估值都处于高位时候。

高盛：长远看仅一次技术性调整

虽然高盛亚太区首席区域股票策略师Timothy Moe也认为，有明确迹象显示投机活动在增加，特别是韩国散户尤其热衷于买入一些杠杆ETF，但这些积压的仓位正在被强行卖出，而且杠杆效应进一步加剧了跌势。

不过，他预期韩国股市暴跌之后仍有望反弹，主因从更长期来看，相信今次跌市将被证明为一次技术性调整；并补充指韩国股票估值非常合理，预计企业盈利将继续推动股市增长。

Fibonacci Asset Management Global行政总裁Jung In Yun也认为，现在已视为长期熊市开端还为时过早，「在过去几个月经历强劲上涨后，尤其是在AI和半导体相关股票中，出现一定程度的调整既健康也符合预期」。

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