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何超琼清仓美高梅国际持股 套现近11亿 美高梅中国股价曾跌半成

股市
更新时间：11:36 2026-06-08 HKT
发布时间：11:36 2026-06-08 HKT

美高梅中国（2282）董事长何超琼于5月28日至6月3日期间，分5次出售美高梅国际（MGM）逾306.6万股，套现逾1.4亿美元（约10.9亿港元）；完成后，已不再持有美高梅国际股份。有关消息传出后，美高梅中国股价今早急跌，曾跌逾半成至10.8元；暂报10.86元，跌4.9%。

目前美高梅国际及何超琼分别在美高梅中国持股55.95%及22.49%，而何超琼为澳门赌牌持牌公司美高梅金殿超濠董事，持股15%。

People Incorporated早前增持MGM

另据外媒报道，旅游平台Expedia集团主席Barry Diller旗下美国媒体集团People Incorporated于6月1日宣布，以每股48.3美元收购24.1%股份，令其持股增至略高于50%，从而取得MGM控股权。

Diller曾表示，6年前开始入股MGM，主要看中其具有罕见商业模式，拥有AI难以复制或取代的实体资产，以及优越的数码增长机会。随着时间推移，对有关信念有增无减，并认为市场持续低估MGM资产及增长潜力。
 

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