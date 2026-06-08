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黄仁勋称AI股非常便宜 4大环节扮演重要角色 未来行业还有更大上涨空间

股市
更新时间：11:20 2026-06-08 HKT
发布时间：11:20 2026-06-08 HKT

在环球股市急挫下，英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋今日（8日）于南韩首尔出席与SK集团会长崔泰源共同举行记者会时表示，目前与AI相关股票的估值非常便宜，随着AI需求持续扩大，未来行业还有更大的上涨空间。 

「如果是股东，应该感到高兴」

黄仁勋称，「如果你是AI行业的股东，应该感到高兴，因为未来还有更多可能性」。他又指，运算晶片、记忆体、网络通讯及数据中心等环节扮演重要角色，未来会和南韩伙伴一起扩大AI生态系规模。

此外，黄仁勋强调，SK海力士将持续成为公司最重要的战略伙伴之一。

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