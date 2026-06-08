「黑色星期一」韩股曾泻9% 韩元逼09年海啸后新低 韩国总统李在明：股市仍被低估

受美股外围急挫，加上中东局势再度升温影响，早前受热捧的韩国股市重挫，并一度触发熔断机制，今早最多跌近8.8%，低见7442点，虽然盘中跌幅一度收窄，但午后跌势再次转急，暂报7525点，跌约7.8%。若以上周高位8933点计，即韩股已较近期高位最多累跌逾16%，或将进入技术性回吐阶段。此外，多只晶片制造商股价大跌，其中三星电子（韩：005930）一度重挫11%，暂仍跌逾9%；SK海力士（000660）亦曾跌10%，暂续跌近7%。

李在明：地缘政治不稳非被低估原因

在韩国股市急跌之际，韩国总统李在明今日（8日）亦在青瓦台迎宾馆召开了就职一周年记者会，并在会上宣称韩国股市「仍被低估」。​据《朝鲜日报》指出，李在明在强调目前绝非市场大崩盘的先兆，而是股市在经历暴涨后，寻找合理价格均衡点的「正常喘息与整理过程」。

他又提到，地缘政治不稳不应该是股市被低估原因，否则台湾股市不会一路长红，甚至指「朝鲜半岛的情况并没有比台湾更糟」。对于韩元贬值，李在明认为这是因为股市短期急速上涨，引发全球资金再平衡，外资为了调整基金配置，会部分卖出股票并换成美元汇出，因此韩元汇率在这个过程中就会受到影响。

分析师：韩股受累3大风险

另据外媒引述Hana Securities分析师Kim Doo-un指出，韩国市场面临「黑色星期一」的风险，汇率不稳定、利率重新定价和半导体获利回吐等因素同时发生。此外，南韩本月3日举行第9届地方选举及国会议员补选投票，岂料发生投票站缺选票乱象，引发选民怒火。昨日最少有万名民众在首尔SK奥运手球体育馆示威，有人更提出重选要求。

韩国交易所开会研稳定市场措施

韩国交易所今日（8日）亦召开紧急市场评估会议，评估当前市场波动态势并研讨稳定市场运行的应对措施，会议重点审视了美国股市大幅下跌及隔夜期货市场走势，讨论了相应的市场管理措施。

早前受热捧的韩国股市重挫，并一度触发熔断机制。

SK海力士伙Nvidia研下一代存储产品

值得留意的是，英伟达（Nvidia）行政总裁访韩之际，公司宣布与SK海力士达成多年期技术合作，联手研发适配英伟达AI基础设施发展规划的下一代存储产品。惟消息仍无阻SK海力士股价下跌，英伟达（NVDA）上周五则收报205.1美元，在部份券商夜盘报206.41元，升约0.6%。

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外国投资者纷纷撤离

另一方面，外国投资者纷纷撤离下，单单上周就净卖出超过100亿美元的韩国股票；同时为韩元带来了压力，韩元兑美元汇率今早曾报1566.55，跌至2009年金融海啸以来最低水平。美元兑韩元目前报1,543.7，跌约1%，意味韩元汇价有所回升。

韩国财政部称采取严厉措施

对于近期韩元兑美元汇率大幅走低，韩国财政部召开紧急会议后发声明表示，韩国不会容忍外汇市场出现过度波动或单边走势，并将对此采取严厉措施。根据声明显示，韩国财政部长、韩国央行行长及其他高层官员均出席了会议。

声明指出，部分投机交易加剧了市场跟风行为，当局将提高韩元无本金交割远汇（NDF）交易透明度，因通过这些衍生品交易产生的跟风行为已对在岸韩元市场造成影响。此外，当局还将调查涉及出口货款延迟的非法外汇交易，并对外汇市场投机和操纵迹象进行审查。

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