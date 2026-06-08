恒指挫304点 阿里美团百度领跌 存储及晶片股挨沽 专家跌势未如区内猛烈｜港股收市

美国非农数据远超预期吓窒市场，加息预期快速升温，加上中东战局有恶化趋势，油价再度飙升，亚洲主要股市出现「黑色星期一」，韩股和日股分别跌逾8%和近4%，创今年美伊战争爆发初期以来的最大跌幅。中港股市跌幅虽不似外围惨烈，亦难逃跌势，恒指跌304点或1.2%，收报24657点，创3月底以来低位；上证指数亦跌1.7%。

韩股跌8.3%领跌 中港跌幅少于外围

亚洲主要股市中，韩国综合指数领跌，跌676点或8.3%，收报7484点；日经平均指数紧随其后，跌2563点或3.9%，收报64024点；台湾加权指数亦跌1568点或3.5%；上证综合指数则跌68点或1.7%。

港股方面，恒指低开379点，早段曾最多跌503点，一度失守24500点，其后在沪深股市跌幅收窄的支持下，恒指跌幅一度收窄至124点，惟重磅科网股沽压沉重，拖累跌幅再扩大，最终全日收报24657点，跌304点；连跌4日，累跌1381点。国指收报8341点，跌95点或1.1%。科指跑输大市，收报4755点，跌132点或2.7%。大市成交增至3639亿元；北水趁跌市捞货，转为净流入113.18亿元。

科网和AI相关股齐跌 百度跌7.6%

重磅科网股累市，百度急跌7.6%，收报116元，为表现最差蓝筹股；美团（3690）下滑4.6%，收报76.25元；阿里巴巴（9988）跌2.9%，收报118.8元；腾讯（700）跌1.5%，收报446.4元。快手（1024）亦走低5.8%，收报44.14元。

AI热潮持续降温，多只AI相关股亦急跌，存储概念股澜起科技（6809）泻5.8%，收报347.4元；兆易创新（3986）挫3.9%，收报695元。晶片股中，中芯（981）走低4.1%，收报72.55元；上海复旦（1385）大跌6.8%，收报26.84元。不过纳入港股通生效的壁仞科技（6082）则逆市扬2.5%，收报57.2元；同样被纳入港股通的天数智芯（9903）亦大升12.7%，收报462元。

国际油价升逾4%，港股石油股和油气设备与服务股持续逆市走强。中海油（883）升2%，收报27.06元；中石油（857）涨1.3%，收报10.69元。油气设备股山东墨龙（568）大涨25.7%，收报6.74元；百勤油服（2178）飙升9.3%，收报0.211元。

黄金股下挫 老铺黄金大跌逾5%

加息预期升温下，黄金股走势疲弱。紫金（2899）挫4.3%，收报31.56元；同系的紫金黄金国际（2259）急跌8.8%，收报107元；老铺黄金（6181）大跌5.4%，收报473元；招金（1818）亦跌5.3%，收报19.09元。

个股方面，日前获大行花旗唱好的「建滔系」个股强势拉升，建滔集团（148）涨15.1%，收报71.75元；建滔积层板（1888）大升12.1%，收报55.95元。胜宏科技（2476）董事长陈涛被指涉及一宗桃色纠纷，公司回应称网传视频内容与生产经营活动无关，股价仍跌8.2%，收报338.4元。

美高梅中国（2282）董事长兼联席主席何超琼清仓美高梅国际持股，合共套现1.4亿美元，美高梅中国股价挫6.4%，收报10.69元。优必选（9880）公布，旗下优世界超仿生人形机器人开启预售6天，预订单量累计已突破2110台，优必选逆市扬6.7%，收报117.7元。

李泽铭：恒指24000点暂有支持 下半年整体不确定性较高

Blue Water Capital首席投资官李泽铭表示，亚洲主要股市受多重利淡因素夹击，部分AI个股业绩指引弱于市场预期，导致市场估值重新调整，SpaceX上市及科企集资令全球资金流动性收紧，加上美国最新的非农数据导致加息预期升温，同时港股亦正面临内地进一步收紧资金外流监管的忧虑。

他续指，估计美股、日股、韩股和台股这一轮下跌属于中期调整，毕竟这些市场此前持续创出历史新高，却迟迟未出现像样的回调；但港股情况比较特殊，此前并未跟随外围显著上涨，预期本轮跌幅本身并不会过于猛烈，恒指短期内24000点应有支持，上试25000有一定的阻力。他还估计，港股下半年整体不确定性仍较高，需观望美国的利率变化，以及内地资金跨境流动政策的后续动向。



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1215：受累中东局势升温、联储局加息机会大增，以至外围AI股获利回吐等影响，恒指今早低开379点，最多曾跌503点，低见24458点，其后低位有支持，跌幅一度收窄至124点，报24837点，惟11点后再次回落，截至中午报24668点，跌293点或1.18%，半日成交1,962亿元；科指中午跌117点或2.4%，报4771点。

百度半日跌7% 蓝筹中最差

重磅蓝筹股中，阿里（9988）半日跌2.9%，美团（3690）及友邦（1299）亦分别跌4.8%及2.4%，为3只拖累恒指最主要股份。若单计股价变幅，百度（9888）更跌逾7%，为表现最差蓝筹；药明生物（2269）跌6.8%；中铝（2600）、洛钼（3993）及老铺黄金（6181）均跌逾半成。

各板块表现方面，多只AI相关股急跌，其中存储概念股澜起（6809）及兆易创新（3986）跌5.2%及4%；光通信概念股汇聚科技（1729）跌5.7%，剑桥科技（6166）亦跌4.5%；其他半导体股中，中芯（981）跌3.8%，芯智（2166）、贝克微（2149）及上海复旦（1385）更纷纷跌逾7%。

不过，今日起入通的壁仞科技（6082）及天数智芯（9903）逆市走强，分别升4%及11%，智谱（2513）亦升2%。

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0920：美国上周五公布的非农数据投下震撼弹，市场加大押注联储局加息预期，加上博通日前季绩逊市场预期，导致人工智能（AI）股持续回吐，纳指上周五重挫4.2%，创14个月最大单日跌幅。亚太区股市方面，日韩台股市今早均见受压，其中日股暂跌逾3.6%、韩股跌逾6.4%，台股亦跌逾5%。至于港股恒指今早低开379点，报24582点。

值得留意的是，美以伊自4月8日停火后，伊朗时隔两个月再次向以色列发射过导弹，国际油价升逾3%，布兰特期油曾报96.21美元，WTI原油期货亦曾报94美元。中海油（883）及中石油（857）开市仍跌0.3%及0.8%。金价亦受压，现货金继上周急跌逾4%后，今早再跌0.18%至4,320美元，紫金（2899）亦跌2.9%。

重磅科技股普遍受压，阿里巴巴（9988）跌3.3%；腾讯（700）跌1.2%；美团（3690）跌3.3%；京东（9618）跌2.2%；小米（1810）则跌1.6%，百度（9888）更跌4.9%。

另一方面，港股通调入鸣鸣很忙（1768）、智谱（2513）、精锋医疗（2675）、海致科技（2706）、壁仞科技（6082）及天数智芯（9903），并自今日（8日）起生效。

洪灏料股市周一、二续承压

莲华资产管理首席投资官兼管理合伙人洪灏认为，目前美股「贵得济」，形成泡沫，兼在见顶的过程当中，预计美股尤其是科技板块，未来约3个月内将出现显著调整。在美股上周五的大跌之下，估计港日韩台的股市都会「顶唔顺」，本周一、二将继续承压，暂时他对于这次港股跌势的底部没有预测，但呼吁投资者「唔好咁博」。

黄德几：恒指24200有支持

盈立证券研究部执行董事黄德几则认为，现时美股正处于健康调整阶段，主要由于美股早前升势已反映众多利好因素、投资者对个别股份业绩看法越来越吹毛求疵，加上美伊战争无谈判空间影响。他指出，港日韩台股市上周五已率先「跌定」，今日有机会低开，而恒指夜期已跌至约24500点，估计在24200点、即美伊战事以来低位，料有初步支持。

展望本周的重要财经消息，包括中国周二公布5月进出口数据、中国和美国齐于周三披露5月的居民消费价格指数（CPI）、太空探索科技公司SpaceX周五在美国上市，均会影响后市走势。