恒指半日挫293点 阿里美团领跌 存储及光通讯等AI股向下 壁仞天数逆市升｜港股开市

1215：受累中东局势升温、联储局加息机会大增，以至外围AI股获利回吐等影响，恒指今早低开379点，最多曾跌503点，低见24458点，其后低位有支持，跌幅一度收窄至124点，报24837点，惟11点后再次回落，截至中午报24668点，跌293点或1.18%，半日成交1,962亿元；科指中午跌117点或2.4%，报4771点。

百度半日跌7% 蓝筹中最差

重磅蓝筹股中，阿里（9988）半日跌2.9%，美团（3690）及友邦（1299）亦分别跌4.8%及2.4%，为3只拖累恒指最主要股份。若单计股价变幅，百度（9888）更跌逾7%，为表现最差蓝筹；药明生物（2269）跌6.8%；中铝（2600）、洛钼（3993）及老铺黄金（6181）均跌逾半成。

各板块表现方面，多只AI相关股急跌，其中存储概念股澜起（6809）及兆易创新（3986）跌5.2%及4%；光通信概念股汇聚科技（1729）跌5.7%，剑桥科技（6166）亦跌4.5%；其他半导体股中，中芯（981）跌3.8%，芯智（2166）、贝克微（2149）及上海复旦（1385）更纷纷跌逾7%。

不过，今日起入通的壁仞科技（6082）及天数智芯（9903）逆市走强，分别升4%及11%，智谱（2513）亦升2%。

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0920：美国上周五公布的非农数据投下震撼弹，市场加大押注联储局加息预期，加上博通日前季绩逊市场预期，导致人工智能（AI）股持续回吐，纳指上周五重挫4.2%，创14个月最大单日跌幅。亚太区股市方面，日韩台股市今早均见受压，其中日股暂跌逾3.6%、韩股跌逾6.4%，台股亦跌逾5%。至于港股恒指今早低开379点，报24582点。

值得留意的是，美以伊自4月8日停火后，伊朗时隔两个月再次向以色列发射过导弹，国际油价升逾3%，布兰特期油曾报96.21美元，WTI原油期货亦曾报94美元。中海油（883）及中石油（857）开市仍跌0.3%及0.8%。金价亦受压，现货金继上周急跌逾4%后，今早再跌0.18%至4,320美元，紫金（2899）亦跌2.9%。

重磅科技股普遍受压，阿里巴巴（9988）跌3.3%；腾讯（700）跌1.2%；美团（3690）跌3.3%；京东（9618）跌2.2%；小米（1810）则跌1.6%，百度（9888）更跌4.9%。

另一方面，港股通调入鸣鸣很忙（1768）、智谱（2513）、精锋医疗（2675）、海致科技（2706）、壁仞科技（6082）及天数智芯（9903），并自今日（8日）起生效。

洪灏料股市周一、二续承压

莲华资产管理首席投资官兼管理合伙人洪灏认为，目前美股「贵得济」，形成泡沫，兼在见顶的过程当中，预计美股尤其是科技板块，未来约3个月内将出现显著调整。在美股上周五的大跌之下，估计港日韩台的股市都会「顶唔顺」，本周一、二将继续承压，暂时他对于这次港股跌势的底部没有预测，但呼吁投资者「唔好咁博」。

黄德几：恒指24200有支持

盈立证券研究部执行董事黄德几则认为，现时美股正处于健康调整阶段，主要由于美股早前升势已反映众多利好因素、投资者对个别股份业绩看法越来越吹毛求疵，加上美伊战争无谈判空间影响。他指出，港日韩台股市上周五已率先「跌定」，今日有机会低开，而恒指夜期已跌至约24500点，估计在24200点、即美伊战事以来低位，料有初步支持。

展望本周的重要财经消息，包括中国周二公布5月进出口数据、中国和美国齐于周三披露5月的居民消费价格指数（CPI）、太空探索科技公司SpaceX周五在美国上市，均会影响后市走势。