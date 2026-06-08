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伊朗再攻以色列 油价向上 日韩台股受压 恒指低开379点 6股成北水新贵｜港股开市

股市
更新时间：09:24 2026-06-08 HKT
发布时间：09:24 2026-06-08 HKT

美国上周五公布的非农数据投下震撼弹，市场加大押注联储局加息预期，加上博通日前季绩逊市场预期，导致人工智能（AI）股持续回吐，纳指上周五重挫4.2%，创14个月最大单日跌幅。亚太区股市方面，日韩台股市今早均见受压，其中日股暂跌逾3.6%、韩股跌逾6.4%，台股亦跌逾5%。至于港股恒指今早低开X点，报X点。

值得留意的是，美以伊自4月8日停火后，伊朗时隔两个月再次向以色列发射过导弹，国际油价升逾3%，布兰特期油曾报96.21美元，WTI原油期货亦曾报94美元。中海油（883）及中石油（857）开市仍跌0.3%及0.8%。金价亦受压，现货金继上周急跌逾4%后，今早再跌0.18%至4,320美元，紫金（2899）亦跌2.9%。

重磅科技股普遍受压，阿里巴巴（9988）跌3.3%；腾讯（700）跌1.2%；美团（3690）跌3.3%；京东（9618）跌2.2%；小米（1810）则跌1.6%，百度（9888）更跌4.9%。

另一方面，港股通调入鸣鸣很忙（1768）、智谱（2513）、精锋医疗（2675）、海致科技（2706）、壁仞科技（6082）及天数智芯（9903），并自今日（8日）起生效。

洪灏料股市周一、二续承压

莲华资产管理首席投资官兼管理合伙人洪灏认为，目前美股「贵得济」，形成泡沫，兼在见顶的过程当中，预计美股尤其是科技板块，未来约3个月内将出现显著调整。在美股上周五的大跌之下，估计港日韩台的股市都会「顶唔顺」，本周一、二将继续承压，暂时他对于这次港股跌势的底部没有预测，但呼吁投资者「唔好咁博」。

黄德几：恒指24200有支持

盈立证券研究部执行董事黄德几则认为，现时美股正处于健康调整阶段，主要由于美股早前升势已反映众多利好因素、投资者对个别股份业绩看法越来越吹毛求疵，加上美伊战争无谈判空间影响。他指出，港日韩台股市上周五已率先「跌定」，今日有机会低开，而恒指夜期已跌至约24500点，估计在24200点、即美伊战事以来低位，料有初步支持。

展望本周的重要财经消息，包括中国周二公布5月进出口数据、中国和美国齐于周三披露5月的居民消费价格指数（CPI）、太空探索科技公司SpaceX周五在美国上市，均会影响后市走势。

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