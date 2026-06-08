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美股急泻暂视借势调整｜唐牛

股市
更新时间：08:59 2026-06-08 HKT
发布时间：08:59 2026-06-08 HKT

美股说好了的调整，终于在上周五出现了。上月新增非农职位达17.2万个，远超市场预期，加息预期随即上升，拖累美股全线下跌；其中纳指跌幅达4%，三大指数中最弱，市场热炒的存储、半导体股份，跌幅两位数的可谓比比皆是。

调整够深，兼且由头沽到尾，但本栏旨在发挥正能量精神，所以今日派两粒定心丸畀大家。第一，大跌的原因系非农数据左右息口走势，零新意，绝非从未遇过的坏消息，加上近期升幅既凶且狠，暂时可视作借势调整。

第二，如上文所述，近期升幅既凶且狠，赢钱可谓easy job，如今只是失去小部份利润，绝不影响大局，就当系畀自己冷静一下，执执手头上嘅仓位吧。

唐牛

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