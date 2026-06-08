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SpaceX上市或引市场波动 中美通胀数据先后出炉｜一周前瞻

股市
更新时间：06:00 2026-06-08 HKT
发布时间：06:00 2026-06-08 HKT

本周股市将迎来一连串重磅事件，SpaceX（SPCX）即将上市、苹果全球开发者大会（WWDC）、世界杯开幕，以及中美通胀数据先后出炉，势加剧市场波动。

料SpaceX将为市场带来震荡

备受期待的SpaceX本周五（12日）上市，集资最多逾860亿美元，市值将达到1.77万亿美元。LPL金融公司股票研究主管席普（Thomas Shipp）分析，一家聚焦未来、充斥机会与风险的企业，加上其庞大规模、盈利能力与进取的时间表，可能会在挂牌时让公开市场剧烈震荡。

美国5月CPI或见顶

数据方面，中国5月进口数据将于6月9日公布，随后中国5月居民消费价格指数（CPI）、工业生产者出厂价格指数（PPI）数据在10日出炉。华创证券预计，PPI按年从2.8%升至3.5%左右，CPI按年上行至1.4%左右；预测CPI按年上升，除了基数效应外，主要由于食品价格或好于季节性，政策支持改善预期，猪肉价格企稳。

随著美国联储局6月议息会议的临近，市场正密切关注美国5月CPI和PPI数据。市场预计，受汽油价格上涨影响，5月整体CPI按年或升至4.1%，可能已在年内见顶。

美国PPI方面，预计5月整体PPI按年将升至6.5%，运输成本上涨是主要驱动因素。市场关注的核心在于，在面临能源和金属价格受外部冲击，消费者谨慎态度是否能继续抑制更广泛的价格上涨压力。

欧洲方面，欧洲央行将于11日举行议息会议，面对中东冲突引发的能源价格上涨，市场普遍预期欧洲央行将加息。

苹果目标价有望推高至385美元

此外，苹果WWDC 2026将于当地时间6月8日至12日举行。摩根大通预计，此前AI因素对苹果股价的贡献基本未被市场完全定价，低预期恰恰构成了完美的「利好温床」，如果大会能拿出一套打磨完美的「智能体」愿景，其估值有望从目前的基本目标价330美元，一举推高至多385美元。

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