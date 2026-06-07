SpaceX上市遭逢加息恐慌 专家料美股借势回调 OpenAI上市更关键 「10月向来是股灾月」

首富马斯克旗下太空探索公司SpaceX将于6月12日在纳斯达克挂牌上市，在这只史上最大新股即将上市之际，美股周五因5月非农业就业数据强劲、加息预期升温下重创，标指大跌2.64%，纳指更泻逾4%。有专家认为，美股本已处于高位，周五只是以加息预期借势回调；有投资者则估计，机构投资者大举沽出科技股套现，迎接SpaceX上市才加剧美股跌势；由于Anthropic及OpenAI两大AI初创的IPO将接力登场，估计机构投资者会营造良好气氛迎接它们，美股尚未出现股灾。

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黄耀宗：升得太多借加息调整

独立股评人黄耀宗接受《星岛头条》访问时指，周五美股因加息恐慌而下跌是借口居多，他解释，以美国劳动市场强靭，再加上近来公布业绩的美股盈利增长也强劲，「只是早前升得太多，短期借势调整」，他又指过去一个星期不少企业公布的业绩，市场也「鸡蛋里挑骨头」，故事场气氛本已转弱，故周五是借加息因素而急跌。

他预期SpaceX上市后，美股会先行整固，对于早前被热炒的AI相关股，投资者要有心理准备它们可能回调10％至30%也不奇，但整体大市未必太差，由于稍后还会有Anthropic上市，他相信美股有机会徘徊在高位等这间AI初创上市。

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余伟龙：「虹吸效应」加剧跌势

全职投资者余伟龙亦认为，美股周五大跌与加息预期关系不大，相信与SpaceX上市引发「抽资潮」有较大关系，他引述摩根大通一份报告指，SpaceX上市会产生显著的「虹吸效应」（Siphon Effect），由于预计SpaceX将快速被纳入指数，被动型基金将面临强制性的调仓压力，估计市场可能需要从现有的科技巨头中抽走近9,500亿美元的流动资金。

他续指，机构投资者为认购SpaceX，近日沽出科技股，特别是「科技七雄」成为大户「提款机」，故令美股三大指数在SpaceX上市前后出现剧烈调整。

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早前有报道指OpenAI预计将于秋季上市，专家认为它上市后美股有更大「散水」风险。

Anthropic及OpenAI上市 料投行托市揾食

他建议投资者观望未来几日股市表现，若证实机构投资者及散户只是卖出获利甚丰的科技股，迎接SpaceX上市，「可能SpaceX上完市之后，市场会渐渐回复正常」，那么美股可能要等Anthropic及OpenAI相继上市后，市场才会出现较大调整。他解释，若SpaceX一上市便出现股灾，私募基金及投行便很难协助Anthropic及OpenAI上市，由于这些机构投资者要赚钱，故在两大新股上市前，可能仍要一波一波推升美股。

早前有报道指OpenAI预计将于秋季上市，余伟龙指，在该公司上市后，再加上10月是历史上较常出现股灾的月份，因此投资者在10月前要特别小心，建议可在三大新股每一只上市后便减持10%股票仓位。

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