美5月非农远高预期 加息忧虑升温 道指早段跌逾100点 年内加息机率近七成

美国5月非农业新增职位17.2万个，远高于预期的8.5万个，前值亦大幅上修至17.9万个。通胀忧虑升温，道指早段跌逾100点，纳指亦挫1.5%。

道指报51411点，跌150点；标指报7516点，跌68点；纳指报26448点，跌382点或1.5%。

受数据影响，美国加息预期再度升温，美元指数由跌转升0.2%，报99.66；10年期债息升5.8点子，报4.536厘。

10月加息机率已达50%

利率期货监察工具FedWatch显示，市场预期10月加息及利率不变的机率已各占一半，今年内至少加息一次的机率更高达68%。

失业率维持4.3%符预期

上月美国失业率维持4.3%，符合预期。期内私人部门职位增加12万个，制造业职位增7000个，皆高于预期；而政府部门职位增加5.2万个。各职务类别中，休闲和旅游业职位显著增加，医疗保健及建造业岗位亦上升，但零售业、资讯科技业及金融业则流失。

学者：联储局需集中应对通胀风险

市场研究机构Fwdbonds首席经济学家Christopher Rupkey指，美国就业市场强劲，联储局已没有理由减息，并需集中精力应对经济过热及通胀风险。



