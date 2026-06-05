富达大降SpaceX散户认购门槛 2000美元可参与 香港投资者只能轻叹

太空探索科技公司SpaceX（美：SPCX）即将上市，散户配售比例罕有达30%，配售券商之一的富达投资（Fidelity ）更将客户认购门槛大幅降至2,000美元（约1.56万港元）就可以抽新股。

富达一般IPO门槛达50万美元

富达在6月4日至11日开放零售客户认购SpaceX新股，更有别于过往50万美元的门槛，最低2,000美元就可以参与，即资金需求大减99.6%。富达设有上市后首15天出售限制，如违反将影响未来认购新股的资格。

五指定券商向散户销售

SpaceX招股文件显示，是次新股罕有高达30%是分配予散户，并指定经五家券商销售，包括富达、嘉信理财、Robinhood、SoFi及摩根士丹利旗下的E*TRADE。

香港投资者无法直接参与SpaceX认购，招股书显示只开放予美国公民认购，而富达相关投资户口亦只开放予美国居民。另外，据报承销团队已获通知，拒绝香港及内地投资者对SpaceX的认购申请，主要涉及美国对关键技术出口的限制。

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