Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

富达大降SpaceX散户认购门槛 2000美元可参与 香港投资者只能轻叹

股市
更新时间：19:10 2026-06-05 HKT
发布时间：19:10 2026-06-05 HKT

太空探索科技公司SpaceX（美：SPCX）即将上市，散户配售比例罕有达30%，配售券商之一的富达投资（Fidelity ）更将客户认购门槛大幅降至2,000美元（约1.56万港元）就可以抽新股。

富达一般IPO门槛达50万美元

富达在6月4日至11日开放零售客户认购SpaceX新股，更有别于过往50万美元的门槛，最低2,000美元就可以参与，即资金需求大减99.6%。富达设有上市后首15天出售限制，如违反将影响未来认购新股的资格。

五指定券商向散户销售

SpaceX招股文件显示，是次新股罕有高达30%是分配予散户，并指定经五家券商销售，包括富达、嘉信理财、Robinhood、SoFi及摩根士丹利旗下的E*TRADE。

香港投资者无法直接参与SpaceX认购，招股书显示只开放予美国公民认购，而富达相关投资户口亦只开放予美国居民。另外，据报承销团队已获通知，拒绝香港及内地投资者对SpaceX的认购申请，主要涉及美国对关键技术出口的限制。

相关新闻：

SpaceX禁止香港及内地投资者认购IPO 涉国家安全原因 香港IP无法登入官网

SpaceX定价135美元 估值1.77万亿超越Tesla

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
01:59
两蚊两折｜劳福局宣布不推每月限搭240程方案 指每月仅450人受影响 惟更新系统涉款3000万
社会
5小时前
杨明庄思明8.2吉隆坡结婚 喜帖首曝光准新郎惊变幸福肥 风雨同路十年终修成正果丨独家
01:29
杨明庄思明8.2吉隆坡结婚 喜帖首曝光准新郎惊变幸福肥 风雨同路十年终修成正果丨独家
影视圈
8小时前
移英4年 港人家长痛心13岁爱女陷情绪困扰 网民心酸质疑：又话移民系为咗小朋友｜Juicy叮
移英4年 港人家长痛心13岁爱女陷情绪困扰 网民心酸质疑：又话移民系为咗小朋友｜Juicy叮
时事热话
7小时前
爆粗校长｜李卓兴病假中被炒 专家：严重失当可解雇 料政府公积金未必全失
爆粗校长｜李卓兴病假中被炒 专家：严重失当可解雇 料政府公积金未必全失
教育新闻
12小时前
00:34
黑帮胜和前「坐馆」疑欠下过百万街数 上水街头被掌掴
突发
4小时前
陈展鹏复式独立屋睡房曝光 单文柔为6岁女儿打造超豪成长空间 奢华儿童家私价值不菲
陈展鹏复式独立屋睡房曝光 单文柔为6岁女儿打造超豪成长空间 奢华儿童家私价值不菲
影视圈
10小时前
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
申诉热话
12小时前
专访｜非常父：盼政府助救女配合验DNA 与记者对话揭转軚原因 被警分析利弊说服 ｜Save Lily
03:21
专访｜非常父：盼政府助救女配合验DNA 与记者对话揭转軚原因 被警分析利弊说服 ｜Save Lily
突发
12小时前
荃湾酒楼推$1粤菜抗通胀！自选烧鹅皇/花尾斑/文昌鸡 星期一至日晚市供应
荃湾酒楼推$1粤菜抗通胀！自选烧鹅皇/花尾斑/文昌鸡 星期一至日晚市供应
饮食
7小时前
Threads爆红降温缩骨遮！开遮温度降14℃/出汗量激减2成 5优点获网民激赞：每个香港人都要入手！
日牌降温缩骨遮Threads爆红！开遮温度降14℃/出汗量激减2成 网民激赞：每个香港人都要入手！
生活百科
4小时前