SpaceX禁止香港及内地投资者认购IPO 涉国家安全原因 香港IP无法登入官网

太空探索科技公司SpaceX（美：SPCX）正在招股，本港及内地网站无法登入其官网，彭博报道，承销商已获告知，禁止接收来自香港与内地投资者的认购申请，主要由于美国对关键技术出口的限制。

目前本港用户浏览SpaceX的官网时，会出现网路供应商Cloudflare的「Error 1009」错误资讯，意味对指定地区作出封锁。

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方保侨：公司自行锁地区IP

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨表示，有关安排相信由公司自行设定，一般是网络限流或防止网络攻击用途，而现时香港IP连接不少美国政府网站亦会被禁，做法不足为奇。他认为，香港投资者本身无法直接参与SpaceX的新股认购，相信影响不大。

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私银客户亦被禁认购

彭博引述消息人士透露，负责SpaceX销售的牵头银行，已通知承销团队的其他银行，由于监管及合规风险，将禁止香港及中国客户参与认购SpaceX，有关安排亦涵盖私人银行客户。报道指出，「认购禁令」来自美国《国际武器贸易条例》相关的内部指导意见，有关法规管辖国防相关技术和技术数据出口。

SpaceX上市主承销商为高盛及摩根士丹利，而摩根大通、美国银行、花旗集团等23家银行亦有份参与筹备工作。

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