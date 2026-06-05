快乐蜂Jollibee分拆国际业务上市传「弃美赴港」 

彭博引述知情人士报道，快餐集团Jollibee（快乐蜂）因应香港新股市场蓬勃，正考虑将其国际业务的潜在分拆与上市地点由美国转至香港。

消息人士表示，Jollibee正与顾问合作，并可能在明年底前完成上市，目前计划仍处于初步阶段，可能会有所变动。Jollibee今年1月曾宣布计划分拆国际业务并赴美上市，当时表示此举旨在让两个独立业务更专注。

今年以来，Jollibee在菲律宾股市的股价已下跌约 25%，市值约25亿美元。

这家总部位于菲律宾的快餐集团近年来迅速在海外扩张，挑战麦当劳和及KFC母企的百胜餐饮（Yum! Brands）等国际巨头。Jollibee目前在香港有24间分店，并经营点心连锁餐厅添好运。

分店遍布香港美加等

据报Jollibee在菲律宾以外地区有超过270间分店，遍布美国、加拿大、新加坡、中东、意大利、西班牙及英国。集团旗下品牌还包括Smashburger、The Coffee Bean & Tea Leaf、Highlands Coffee、永和大王 (Yonghe King)。Jollibee又拥有Burger King在菲律宾的特许经营权，并与吉野家在当地成立各半股权的合资企业。

今年来，香港新股市场集资额近380亿美元，较去年同期约260亿美元大增，而2024年上半年仅只是不足50亿美元。香港目前正努力吸纳来自越南等东南亚国家公司来港上市。

