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内地零食龙头溜溜梅今起招股 最多集资近5亿 一手入场费约4402元

股市
更新时间：10:40 2026-06-05 HKT
发布时间：10:40 2026-06-05 HKT

内地果类零食企业溜溜梅（6658）今日（5日）起至下周三（10日）在港公开招股。该公司计划发行1,146.1万股H股，当中一成于香港作公开发售，发售价定为每股43.58元，最多集资近5亿元。每手100股，折合一手入场费约4402元。股份预期将于6月15日挂牌上市，中信证券及国元国际为联席保荐人。

内地果类零食市占率第一

溜溜梅专注于青梅产品等果类零食，致力于弘扬青梅文化，并推出含有天然成分的零食选择。在以梅为本的产品开发战略的引领下，打造多元化的青梅产品矩阵，涵盖从采用传统技术的经典系列到融合各种风味的产品，以满足不同口味需求。 

根据弗若斯特沙利文资料，于2024年，溜溜梅在中国果类零食行业的零售额排名第一，市占率达4.9%；在中国果冻行业（按零售额计）则排名第六，市占率为2.9%。

去年多赚逾两成

财务数据方面，溜溜梅主要客户包括超市、会员制商店、零食专卖店及经销商。资料显示，公司去年收入达17.1亿元（人民币，下同），按年增长5.9%；纯利则为1.82亿元，按年增加23.3%。

获基投认购近1.5亿

是次招股，溜溜梅引入了Fanchang Revitalization及达隆为基石投资者，总认购金额近1.5港亿元。至于集资所得款项净额，约61%将用于未来三年扩大产能；21%用于提升品牌知名度、扩大销售网络及开拓国际市场；10%作为营运资金及一般公司用途；其余8%则用于招聘研发人员及推进研发计划。

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