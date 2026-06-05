恒指再失全部平均线 乏利好消息易跌难升｜古天后

6月5日，部份时间有阳光，局部地区有骤马，日间天气极端酷热。美国晶片重磅股博通(Broadcom)收入指引逊色，引发人工智能(AI)交易过热忧虑，资金由晶片股流向金融等旧经济板块，美股周四个别发展。道指高开299点后，升幅一度扩大至970点，破顶见51657点，收市亦创历史新高，道指收市升874点或1.73%，报51561；标指升30点或0.41%，报7584；纳指则跌23点或0.09%，报26830。

博通AI晶片收入预测低过预期，股价急挫12.6%，英特尔(Intel)跌0.8%，Nvidia则升1.9%。银行股受捧，高盛及摩根士丹利股价分别升4.9%和3.9%。医疗保险股UnitedHealth升5.2%，为升幅最大道指成份股；资金明显转投传统股。AI交易疑虑亦影响亚洲股市，今早日本及韩国股份相关股份显著回调。 全球最大对冲基金桥水(Bridgewater)创办人Ray Dalio周三接受彭博电视访问时警告，AI泡沫最终将爆破，而泡沫往往会喺投资需要兑现时破裂，并提到市场对于AI公司盈利能力感到担忧。佢表示所有重大科技变革都会催生泡沫，无人能把握得恰到好处。 美国10年期债息曾跌4.93个基点，至4.4453厘；息口敏感嘅2年期债息跌5.99个基点，至4.0224厘。美汇指数一度跌0.35%，报99.179，日圆升0.29%，高见159.61兑每美元。加密货币「一哥」比特币一度再挫逾5%，跌见61321美元，其后跌幅放缓，并已创下近三个最长连跌纪录。

25000或有支持 反弹阻力重重

昨日港股持续调整，恒指低开167点后跌势持续，跌幅一度扩大至445点，低见25188，重返周一开市水平，收市报25253，跌379点或1.48%，成交额于跌市中减至2702亿元。暂时大市缺乏利好消息，而外围股市于高位震荡，港股之前未有跟外围股市创新高，却喺其他股市高位调整之际，反跟随下跌，但由于港股估值相对偏低，估计于25000水平或有一定支持。不过技术走势方面，周三及昨日恒指再度失守全部移动平均线，技术层面下再度转弱，一旦今日持续下跌，进一步跌穿周一低位约25180水平，25000支持将变得更为脆弱，大市往上月低位约24700至24800水平寻找支持机会增加。至于反弹方面则面对重重阻力，暂时几条移动平均线由支持变成阻力，首个阻力为10日线及5日线约25450-25500，而昨日亦遗下一个下跌裂口25499至25569，料亦为阻力；下一阻力为250日线、50日线及20日线约25700-25800水平。恒指如无法尽快收复20日线，重返日线保力加中轴上方，则调整持续，要扭转目前弱势，至少要重返25800水平之上运行。

古天后