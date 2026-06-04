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易方达成内地规模最大ETF管理人 超越华夏基金

股市
更新时间：18:12 2026-06-04 HKT
发布时间：18:12 2026-06-04 HKT

据内媒引述Wind数据，截至6月4日，易方达基金旗下ETF规模6185.19亿元（人民币，下同），超越华夏基金成为内地市场规模最大的ETF管理人。现时两间基金公司ETF规模在市场中占比分别为12.79%及12.75%。

华夏基金以6166.13亿元的ETF规模排名第二，第三及第四位分别是华泰柏瑞基金、国泰基金，管理规模分别为3481.40亿元及3325.68亿元。另外，广发基金、南方基金、博时基金、嘉实基金、富国基金、华安基金、华宝基金7间ETF管理人，管理规模均逾2000亿元以上。

近来内地ETF市场发展快速，2025年底ETF市场规模突破6万亿元，华夏基金及易方达基金去年底的管理规模相差770亿元。

不过今年来，两间公司的ETF规模今年来均有下降，易方达较去年底降低了2623.45亿元，华夏基金降幅更多达3406亿元，因而导致ETF管理规模被易方达超越。

易方达ETF数目稍多

内媒报道指，易方达旗下ETF产品有133只，华夏基金有129只，两家基金公司均覆盖核心宽基指数（如沪深300、上证50、中证500、中证A500）、热门行业与主题（如新能源、晶片、人工智能）、商品（如黄金）、境内外市场（如恒生科技、纳指100）及Smart Beta策略等多元类别。

规模超过百亿元的单只ETF方面，易方达基金旗下有5只，分别是沪深300ETF、创业板ETF、科创50ETF、A500ETF、科创创业ETF；华夏基金有4只，分别是沪深300ETF、科创50ETF、上证50ETF、A500ETF。

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