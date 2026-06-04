小红书整治「抓紧港美股开通」帖文 仅向合规牌照机构发放认证

中证监近日打击非法跨境炒股，内地社交平台「小红书」亦公布，已近期已对金融生态进行治理，当中针对「抓紧港美股开通分享帖」相关违规行为线索，已处置非法诱导跨境投资等违规笔记539条及评论146条。

整治黄金营销及投行研报低价倒卖

小红书表示，多项金融生态治理亦包括针对近期外资投行研报低价倒卖行为，已处置相关笔记141篇，并冻结相关商品132件 ；针对非法「债务重组」等违规笔记，5月以来共处置违规及无金融相关资质营销帐号3.1万个； 针对黄金领域非法金融活动开展信息清理，处理涉嫌黄金金融营销宣传信息、境外平台境内展业宣传涉嫌违规信息130多条。

小红书官方管理帐号表示，对金融领域认证专业号开展专项治理行动。

针对金融领域认证专项治理

另外，小红书亦对金融领域认证专业号，开展专项治理行动，以进一步维护平台内容生态的真实性与专业性，表明金融类认证仅向持有合规牌照的机构发放，并对违法行为拦截、记录并向公安机关报案。

该平台指，是次专项治理主要围绕资质合规、内容匹配和帐号行为规范三个方向展开，其最新排查发现，个别金融类专业号存在认证资质与实际不符、发布内容与认证身分偏离，以及通过违规注册矩阵帐号（分身帐号）规避平台监管等情况。

相关新闻：中证监严厉处罚老虎、富途、长桥 涉非法跨境经营 依法没收全部违法所得

违规者限商业合作 情节严重封帐号

小红书指出，将视违规性质与程度对帐号采取相应处置，具体措施包括发出整改通知；暂停其商业合作、直播带货、笔记推广等变现功能；取消认证等，情节严重者直接封禁帐号。

相关新闻：富途及长桥清理虚假证明开户及空仓账户 吁内地客及时更新资料