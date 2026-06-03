美股通胀忧虑升温 道指跌逾300点 Meta逆市升3% 推WhatsApp企业版AI代理

美国通胀忧虑持续，美元及长债息反弹，美股早段走势偏淡。

道指报50959点，跌348点；标指报7581点，跌28点；纳指报26968点，跌125点或0.5%。

明星股走势分化，Nvidia（NVDA）急跌逾3%；微软（MSFT）跌近3%。但Meta（META）逆市抽升逾近3%，该集团旗下WhatsApp企业版推出AI代理功能。特斯拉（TSLA）亦升逾1%。

通胀预期升温，反映在各类资产上，美元指数报99.47，升0.3%；10年期债息见4.499厘，升6点子。油价亦回升，纽约期油每桶94.96美元，升1.3%。

美国总统特朗普表示，伊朗已同意不拥有核武，并料如果进展顺利，将与伊朗最高领袖穆杰塔巴会面。但较早前伊朗革命卫队宣布，为报复美军早前的空袭，已针对美军于科威特及巴林的据点发动袭击。

美国小非农增12.2万个高预期

美国「小非农」的5月ADP就业报告数据显示，私人企业职位增加12.2万个，高过市场预期的12万个，亦较前值10.9万个扩大。

专家：股市夏季转淡

威明顿信托投资策略主管Meghan Shue指出，一旦本周标指上升，将是连续10星期涨势，属1985年以来最长周线升浪，目前AI投资周期需求仍然很大，企业盈利能力强。但她预计，随著地缘政治风险发酵，股市在夏季将稍作喘息。